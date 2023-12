Els treballadors de la terminal pública de contenidors es mobilitzaran contra l'ampliació nord del Port de València

Dimarts passat, el consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) aprovava un increment milionari del pressupost per a l'ampliació del Port. En concret, l'actualització del projecte constructiu dels molls per a la futura terminal nord augmenta un 22% fins a arribar als 660 milions d'euros.

El comité d'empresa de CSP Iberian València Terminal, la terminal pública de l'ampliació sud del Port de València, “porta temps analitzant les conseqüències reals per a l'ocupació” que tindrà l'ampliació nord.

Segons expliquen, el comité ha contactat amb l'Autoritat Portuària i ha revisat els compromisos escrits en el plec de condicions, a més de consultar també amb navilieres que operen a València, han analitzat informes i les projeccions econòmiques actuals: “Es confirmen les pitjors sospites: no es tracta d'allotjar trànsits nous sinó d'una mudança interna per a permetre a una naviliera prescindir del servei públic i gestionar de manera automàtica els seus contenidors”.

Este moviment intern, sostenen, “deixarà sense ocupació a molts professionals tant de la terminal pública de l'ampliació sud com del sector de l'estiba”. “I tot per una infraestructura innecessària ja que la capacitat del port està garantida segons les pròpies dades de l'APV”, consideren els representants dels treballadors del Port.

Segons relaten, “davant la gravetat de la situació per al futur de la nostra plantilla”, el comité d'empresa ha convocat una assemblea el pròxim 12 de desembre a les 13 hores per a informar i decidir mesures de mobilització i protesta amb la finalitat de garantir els llocs de treball: “L'ampliació nord suposarà una dràstica reducció del 50% de la càrrega de treball de la nostra terminal”.

El comité d'empresa insisteix que, a més de la “caiguda de trànsit actual”, les projeccions econòmiques a mitjà termini “no són molt millors pel refredament de l'economia, la reorganització del trànsit marítim, per la relocalització d'empreses, per la pressió de ports del nord d'Àfrica i l'augment de costos per la taxa europea d'emissions contaminants”.

Els treballadors es mostren convençuts que l'ampliació “no es justificava abans, però ara encara menys”. “Les pròpies dades dels informes de l'APV confirmen que la capacitat real de les terminals actuals (dues públiques i una dedicada) garanteixen el servei a les navilieres durant prou anys”, insisteixen.