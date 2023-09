Cada faller es gasta de mitjana 638 euros a l’any, la major part en indumentària, restauració i loteries

Cadascun dels 84.263 fallers de la ciutat de València es gasta de mitjana cada any 638,13 euros en la festa, sense comptar les quotes ni les despeses en la falla mateixa, segons es desprén de l’Informe sobre Impacte Econòmic de les Falles 2023 elaborat per Mesval (Càtedra de Model Econòmic Sostenible de València i Entorn), la càtedra de l’Ajuntament i la Universitat de València. Això dona un volum de negoci anual, només pel que fa als fallers, de 53,7 milions d’euros.

L’estudi s’ha fet a partir de 800 enquestes presencials fetes en els districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Extramurs, enquestes en línia fetes a 11.376 fallers i 3.611 famílies falleres i 76 enquestes en línia a comissions falleres censades a la ciutat de València. Tots els qüestionaris s’han fet al llarg del 2023.

Amb aquestes dades, el total de la despesa global per família en la festa fallera augmenta fins a 1.760,84 euros per any i es dispara fins a 11.488,21 euros si, en la família, hi ha falleres majors, presidents o membres de les corts d’honor.

El 58% de les despeses de les famílies falleres es destinen a la indumentària valenciana; el 12% a bars i restaurants; el 7% a la compra de loteria; el 4% a allotjament; el 3% a l’apartat de bellesa i un altre 3% a la compra de bruses, parques i altres elements tèxtils complementaris.

Si la família té membres d’honor, el 43% es destina a la compra o la confecció d’indumentària valenciana; el 20% a l’adquisició d’indumentària particular; el 10% a menjar i beguda destinada a l’obsequi i l’afalac; el 5% a regals protocol·laris; el 3% a bars i restaurants i un altre 3% a fotografies.

Les 392 comissions falleres censades tenen un pressupost mitjà anual de 120.432 euros. Les principals despeses anuals de les comissions són la falla, amb 23.173 euros de mitjana (28%), el menjar i la beguda (16%), el casal (14%), les diferents activitats (14%), el lloguer de béns mobles (8%) i ja, a més distància, el lloguer de béns immobles, les flors, la impremta, el protocol o el transport.

L’Ajuntament de València ha gastat en les Falles d’enguany 906.217,32 euros, als quals cal afegir els 3.541.767,92 euros en subvencions i 3.029.469,05 euros en despeses complementàries com ara bombers, neteja o subvencions als sectors tradicionals, entre altres. Visit València també va destinar una despesa de 38.993,43 euros a les Falles d’enguany, mentre que la Junta Central Fallera hi va dedicar 3.583.415,47 euros més.

Turisme faller

Els turistes que visiten cada any les Falles són majoritàriament valencians. Així doncs, en les Falles del 2019, el 58% dels turistes que van vindre a València a veure falles eren valencians i el 31% eren turistes espanyols, mentre que la resta eren turistes estrangers. En les Falles del 2022, després de la pandèmia, els turistes estrangers ja eren el 14%, el 27% eren espanyols i el 59% restant provenien d’algun municipi de la província de València.

L’estada mitjana dels turistes a la ciutat varia segons la procedència. Així doncs, els turistes internacionals són els que més dies s’estan a la ciutat (4,8 dies de mitjana) i els que més diners s’hi deixen (478 euros de despesa mitjana del total de dies). El turista nacional està a València 3,7 dies i gasta 241 euros. El turista valencià hi està 3,5 dies i gasta 159 euros mentre que el veí de la ciutat gasta en Falles 126 euros. L’allotjament és la despesa principal dels visitants, seguida de la restauració, les compres, l’oci diürn i nocturn i el transport.