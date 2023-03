La Generalitat Valenciana finançarà els menors de 35 anys fins a 10.000 euros en la compra d’un habitatge en un municipi menut

La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana destina enguany 1,6 milions d’euros en ajudes a la compra d’habitatge per a joves. El departament que dirigeix el vicepresident Héctor Illueca presenta les ajudes per tercer any consecutiu, que tenen un doble objectiu: ajudar els joves a emancipar-se –el 86% no poden– i contribuir a pal·liar la despoblació.

Segons les dades facilitades per Illueca, la taxa d’emancipació de la Comunitat Valenciana és la tercera més baixa de tot l’Estat: el 86,3% dels joves no poden deixar la casa familiar per a tindre’n una de pròpia i, si volen llogar o comprar una casa en solitari, estan obligats a sobreendeutar-se, ja que han de destinar un 64% del seu salari a pagar el lloguer i un 41% en cas de la quota hipotecària. “Unes dades que se sumen a uns índexs d’atur, temporalitat i precarietat que afecten fins i tot la salut mental de tota una generació”, ha lamentat.

En aquesta convocatòria es finançarà prop del 20% del total de l’habitatge, sempre que aquest coste com a màxim 120.000 euros, i per un import màxim d’ajuda de 10.800 euros per habitatge. Entre els requisits per a optar a aquestes ajudes estan tindre entre 18 i 35 anys i que els ingressos del sol·licitant no superen l’Iprem. Les ajudes, que poden sol·licitar-se fins al 31 de juliol, es concedeixen a les persones que hagen adquirit un compromís de compra o hagueren subscrit contracte o escriptura de compravenda durant el període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023 per a un habitatge situat en un municipi rural o un nucli de població de la Comunitat Valenciana.

En el barem es tindrà en compte que l’habitatge estiga en un municipi menut o en risc de despoblació, tenint en compte les poblacions de fins 10.000 habitants. A la Comunitat Valenciana hi ha 170 municipis en situació de despoblació. Es tindran en compte els ingressos i les situacions especials, entre les quals famílies monoparentals, nombroses, amb diversitat funcional; situacions de desnonament, execució hipotecària; violència de gènere; víctima de terrorisme, jove extutelat, acolliment menor orfe, víctima de violència de gènere, situació catastròfica, trastorn mental greu i dona en risc d’exclusió.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, ha assegurat que, per ajudar joves, “hem d’atendre la composició real i actual de la demografia i combatre de manera eficaç el despoblament a través de polítiques actives”. Segons ha apuntat Pura Peris, directora general d’Emergència Residencial, la major part de la quantitat (1,4 milions) procedeix del Pla Estatal d’Habitatge, mentre que els 200.000 euros restants són aportació de la Generalitat.