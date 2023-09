Judici a la violència neonazi a València: els 28 agressors ultres del 9 d’Octubre, al banc dels acusats

Tatuatges neonazis i moltes condemnes al llom. Les defenses dels 28 ultres que s’asseuen dilluns en el banc dels acusats, davant la secció primera de l’Audiència Provincial de València, per les brutals agressions comeses durant la tradicional manifestació de la vesprada del 9 d’Octubre del 2017, negocien amb la Fiscalia i les acusacions particulars un possible pacte de conformitat que evitaria la celebració de la vista oral.

La negociació s’ha reactivat aquesta setmana, segons diverses fonts. La vista assenyalada per a dilluns, segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), està convocada “exclusivament” per a una possible conformitat entre les parts, que haurà de tindre el vistiplau de les acusacions particulars que representen les víctimes de les agressions.

Els ultres van ser retratats en abundant material gràfic i audiovisual (una de les agressions més greus va ser retransmesa en directe en La Sexta), que ha servit per a apuntalar l’acusació.

A més, uns quants agressors tenen antecedents penals i fins i tot condemnes al llom. Es tracta dels integrants de la penya hooligan Yomus Vicente Javier Estruch Cortés, àlies L’Alfarrasí; Vicente Rico Manzanares; Miquel Fabián Gil, condemnats per un delicte de lesions, i Bernardo Manzanero Andreus, condemnat dues vegades per un delicte d’atemptat.

Altres tenen antecedents penals no computables en aquesta causa (Faustino Ortiz Pérez, Rubén Añó Añó, Gustavo Eleazar Castillo Carzuza) o cancel·lats (Blai Bresó Benet, Vicente Igual Gutiérrez i Antonio Alemany Solsona).

El ministeri fiscal sol·licita inicialment penes entre tres i set anys i mig de presó per als acusats pels presumptes delictes d’odi, desordres públics, coaccions, amenaces i lesions, segons indica l’escrit de conclusions provisionals.

Les salvatges agressions, segons el relat de la Fiscalia, van amar precedides per la crida en xarxes socials de l’acusat José Antonio García Herrero, comunicador faller, per a acudir a boicotejar la marxa, i de Javier Cervera Sales, des del compte de Yomus, extint grup neonazi de la graderia del València CF.

Durant el matí, uns “nombrosos grups de persones” es van concentrar als voltants de l’estadi de Mestalla amb el “propòsit d’obstaculitzar el desenvolupament de la manifestació i enfrontar-se als que hi assistiren per raó de la seua ideologia”.

Els ultres, que llueixen tatuatges de “clar signe nacionalsocialista”, van aconseguir trencar el cordó de seguretat format per agents de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP), donant barra lliure a les amenaces i les pallisses a manifestants i fotoperiodistes (a un redactor gràfic d’El País van tractar d’arrabassar-li la càmera després d’agredir-lo).

José Antonio García Herrero “retransmetia en directe els fets” amb el telèfon mòbil i “ovacionava” els neonazis que agredien periodistes del diari Jornada. L’acusat va publicar un article en el “diari digital” Valencia News en què es vanava d’“haver pres part en els fets”.

Sis anys d’instrucció

L’entitat Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha convocat una concentració a l’entrada de la Ciutat de la Justícia, coincidint amb l’arrancada de la vista. L’entitat ha criticat que la instrucció de la causa s’ha allargat durant sis anys, “una lentitud inexplicable que alimenta la indefensió de les víctimes i la impunitat dels agressors en molts casos”.

ACPV espera una sentència que marque un “precedent important en la defensa dels drets democràtics fonamentals al País Valencià”.