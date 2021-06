María La Jabalina, la vida d’una miliciana anarquista afusellada pel franquisme es convertirà en un còmic

El seu nom era María Pérez Lacruz, encara que era coneguda com a María ‘La Jabalina’. Era una jove nascuda a Terol (1917) que com tants altres va emigrar amb la família a la localitat valenciana de Sagunt, on emergia amb força una cada vegada més potent indústria siderúrgica –que seria el germen dels Alts Forns del Mediterrani–. María, militant anarquista que va créixer en un entorn obrer com el del Port de Sagunt, es va allistar com a miliciana tot just amb 19 anys en la Columna de Ferro per combatre contra els colpistes en el front de Terol, on la van ferir. Acabada la guerra, va ser detinguda a l’abril del 1939 i afusellada en el conegut com a ‘paredón de España’ a Paterna el 1942.

Aquesta història, que ha sigut narrada en el llibre de Manuel Girona Una miliciana en la Columna de Hierro: María La Jabalina (Universitat de València, 2007) i la novel·la de Rosana Corral-Márquez Si me llegas a olvidar (Versátil Ediciones, 2013), així com portada als escenaris per la companyia Hongaresa de Teatre en l’obra María La Jabalina, es convertirà en una novel·la gràfica de la mà de Cristina Durán i Miguel Ángel Giner, guanyadors del Premi Nacional del Còmic 2019 per l’obra El día 3, en què, juntament amb la periodista Laura Ballester, van narrar el que va passar amb motiu de l’accident del metro del 2006 a València.

L’obra, que veurà la llum el 2022 de la mà d’Astiberri Ediciones, una de les editorials més potents del panorama nacional en el món del còmic, parteix d’una iniciativa de l’Ajuntament de Sagunt, i més concretament de la delegació de Memòria Històrica i Democràtica: “Sagunt té un festival del còmic, l’Splash, consolidat (enguany celebra la huitena edició ja com a festival del còmic de la Comunitat Valenciana) i una escola de còmic, així que se’ns va ocórrer lligar la memòria històrica a la ciutat amb aquest gènere, i vam contactar amb Cristina i Miguel Ángel, que col·laboren amb nosaltres en Splash i són referents del còmic, per proposar-los la idea”, explica el regidor de l’àrea, Guillermo Sampedro.

I l’elecció de María com a protagonista “ens va semblar una manera excel·lent de reivindicar una figura local, una dona republicana que va morir per defensar les seues idees, per la llibertat, una anarquista molt coneguda”, explica Sampedro, que ressalta que el projecte “els va encantar” a Durán i a Giner.

Cristina i Miguel Ángel reconeixen que, quan els proposen el nom de La Jabalina com a protagonista, es posen a investigar sobre la figura de María, a qui no coneixien. “Ens va apassionar la seua història”, asseguren: “Mai vam pensar que fora tan interessant”. “A mesura que vas assabentant-te de tot el que li va passar, et quedes al·lucinat”, apunten Durán i Giner, que afirmen que valia la pena fer una novel·la gràfica: “Al principi vam pensar de fer 110/120 pàgines i al final ens n’ixen 150/160, i perquè ens hem tallat, perquè, amb els judicis només, tindríem per a 200, però cal ‘podar’“.

El còmic contarà la seua vida des que arriba al Port de Sagunt. “Volem mostrar la seua història perquè no s’oblide, reivindicar la seua figura, però també contextualitzar intentat plasmar l’entorn i l’ambient de l’època”, expliquen. Respecte a la combinació de còmic i memòria històrica, asseguren que és “molt encertada” per a donar-li visibilitat. En aquest sentit, Miguel Ángel apunta que l’ha “sorprés molt” veure Cristina dibuixant escenes de guerra, encara que només siga el moment en què María La Jabalina resulta ferida, mentre que Durán assegura que li fa “molt de respecte” aquesta temàtica: “És un repte estar a l’altura, perquè ja hi ha obres de molt de nivell”. Cristina Durán ha narrat a través del còmic també experiències molt personals, com la lluita contra el càncer en una vinyeta que va publicar en les xarxes socials.

Projecte amb vocació de continuïtat

L’Ajuntament de Sagunt pretén que aquesta iniciativa tinga continuïtat. Per això, la idea que tenen des del departament que dirigeix Guillermo Sampedro és encarregar algunes obres més a altres autors per recuperar la memòria obrera de la ciutat i rescatar el passat “d’una manera diferent”.

Així doncs, estan valorant-se temàtiques com el tancament d’Alts Forns del Mediterrani, a mitjan anys huitanta del segle passat, o la detenció de sindicalistes com Miguel Lluch en les dècades de 1950 i 1960 i els judicis posteriors per part del Tribunal d’Ordre Públic. Es tracta d’uns projectes que, en principi, serien encarregats a altres autors, encara que de moment no hi ha res de concretat.

Aquesta manera de recuperar la memòria històrica es complementa amb altres iniciatives del consistori saguntí. El 2020, l’Ajuntament va adquirir la unitat didàctica sobre la Guerra Civil a través del còmic que s’ha lliurat a col·legis i instituts de la localitat.