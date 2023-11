Mazón insisteix en la seua oferta de pactes a l’oposició, que aprofundeix en les diferències entre el PP i Vox

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, insisteix a l’oposició a pactar l’agenda de la legislatura. En l’última sessió de control de l’any, el líder dels populars ha assegurat que tindrà la mà donada “fins que es gele l’infern” per a arribar a acords amb el PSPV i Compromís, que no veuen la seua postura creïble i rebutgen la seua oferta fins que es distancie de les mesures més radicals de Vox.

Després de la infructuosa ronda de trobades de dimecres, el dirigent valencià ha considerat “un deure” posar en marxa un full de ruta valencià “en defensa dels interessos de la Comunitat” i ha reiterat la seua oferta de diàleg per a consensuar una posició sobre el finançament autonòmic, l’aigua, l’ampliació del port de València, les energies renovables o la renovació dels òrgans estatutaris. Mazón es va reunir amb els responsables del PSPV, que li van traslladar que la primera mesura era que els seus socis cessaren la fustigació i després amb Vox, que va manifestar sentir-se incòmode amb el plantejament del president en el ple contra l’amnistia. Malgrat això, els seus socis van garantir que farien costat al PP en els “temes capitals” per “lleialtat” als valencians. Compromís no va acudir a la trobada perquè no volia “fotos sense contingut” i va citar el president a plantejar els acords en el parlament autonòmic i a unificar la seua posició en el Consell.

La insistència de Mazón es va topar amb la insistència de l’oposició, que no ha mogut un mil·límetre la seua postura. El líder de Compromís, Joan Baldoví, li va preguntar si l’executiu tenia una postura “comuna, unificada i coherent” sobre els assumptes de la legislatura, aprofundint en les diferències que el PP manté amb Vox, com per exemple en el finançament autonòmic o en la condonació del deute, a més de qüestionar el reconeixement a la violència masclista. “El Consell, en l’agenda valenciana, és com l’exèrcit de Pancho Villa”, va comparar el valencianista, que va acusar Mazón de comportar-se “com Bambi” davant la postura de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, contra el Pla Hidrològic del Tajo. Si vol parlar, li ha dit, convoque la comissió mixta Consell-Corts per a establir una posició sobre el finançament autonòmic. Sobre les diferències, el líder popular ha recordat el criteri diferenciat entre els partits del Pacte del Botànic, amb bretxes com la taxa turística, el port de València, l’abolició de la prostitució o el requisit lingüístic.

Per a manifestar el seu compromís amb el diàleg, Mazón va citar fins i tot Joan Fuster i va ironitzar que si haurien d’anar a Sueca –la localitat de Baldoví– per a arribar a un acord. “Segueix la mà donada”, ha subratllat, i ha garantit que posarà les facilitats que “calga” per a arribar a acords. “Torne a donar la mà, la meua determinació és absoluta”, ha manifestat dijous, una vegada finalitzada la primera ronda de contactes. L’oposició li va demanar fets i el president ha començat amb un gest. Segons va anunciar, el PP retirarà les esmenes a la llei d’acompanyament que canviaven l’equilibri en el Consell Rector d’À Punt, facilitant la presa de control dels conservadors. A això se suma la marxa arrere amb la retallada pressupostària, amb la promesa que la Generalitat assumirà el deute de l’IVA de l’ens públic. Va acabar la seua intervenció lliurant al líder valencianista l’agenda de legislatura que aquest no va voler recollir dimecres.

Mazón argumenta que hi ha decisions pendents del Govern d’Espanya que afecten els cinc milions de valencians i això requereix una “forta unió i compromís” perquè “no siguen uns altres els qui ho facen per nosaltres”. “El soroll i la divisió no hi ajudaran”, va insistir el president, que va recalcar: “No perdrem ni un sol cèntim dels que els corresponen i mereixen tots els valencians amb el nou sistema de finançament, que ja veurem si s’escriu”.

Pel que fa als socialistes, que sí que van acudir a la ronda, però rebutgen asseure’s a la taula amb els ultres, el dirigent popular els va demanar que s’impregnaren d’esperit nadalenc. La portaveu del PSPV, Rebeca Torró, va tornar a reiterar el que planteja des de dimecres passat: “Si vol arribar a pactes i a consensos, ho té molt fàcil: done l’esquena a la ultradreta”. Torró va criticar que Mazón “oblidara tan prompte la seua línia roja de governar en solitari per acabar pactant amb un maltractador”, en referència al seu discurs durant la campanya electoral, i va subratllar: “No blanquejarem els que neguen la violència de gènere, fomenten les agressions i no creuen en la democràcia”.