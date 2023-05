La meitat dels habitatges valencians de la Sareb estan en zones d’alta necessitat

La meitat dels habitatges que la Sareb té a la Comunitat Valenciana estan en zones amb necessitat elevada. Així ho ha apuntat el vicepresident segon i conseller d’Habitatge de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, que ha comparegut dimarts en les Corts Valencianes per donar compte de l’evolució del parc públic d’habitatge.

El departament d’Illueca va acordar amb l’anomenat banc roí la cessió d’habitatges a la Comunitat Valenciana per al seu ús públic, setmanes abans de l’acord anunciat pel Govern central. La conselleria treballa a hores d’ara per incorporar un primer paquet en les pròximes setmanes, ha insistit el vicepresident, que suposarà la incorporació de 325 nous habitatges –182 a la província de València, 91 a Alacant i 52 a Castelló–. “Es tracta d’una adquisició rellevant erm l’àmbit estratègic en la lluita contra l’increment de preus, ja que el 54 per cent” de les que són “propietat de la Sareb estan en zones catalogades per la Generalitat com d’alta necessitat d’habitatge”, ha ressaltat el dirigent d’Unides Podem en el parlament autonòmic.

La Sareb va posar a la disposició de l’executiu autonòmic 1.700 habitatges per a ser estudiades i formar part de l’oferta pública. Després d’una primera avaluació, es va determinar que 583 estaven en condicions per a incorporar-se al parc públic, de les quals s’inclouran la meitat en una primera tanda que estan analitzant els tècnics.

Illueca, que ha comparegut a petició de Vox per informar de l’estat del parc públic d’habitatge, ha apuntat que actualment hi ha 14.620 immobles, malgrat el “degoteig constant de pèrdues que encara es pateix per les vendes d’habitatge públic pactades per governs anteriors”. Per revertir-ho, ha posat en valor l’aprovació de la llei estatal d’habitatge, que beu del desplegament normatiu de la Comunitat Valenciana.

El dirigent ha reiterat que “la Generalitat Valenciana l’aplicarà en el moment en què estiga en vigor. Les polítiques d’habitatge hui són un referent”. Aquesta setmana, ha anunciat, es resoldrà el concurs de solars per a la construcció de 1.090 habitatges en règim de col·laboració publicoprivada i s’aprovarà el decret que reformula l’habitatge de protecció pública. La norma, “la primera de la democràcia”, porta a “complir de manera efectiva la Constitució” per “garantir el dret a accedir a un habitatge digne”, una “condició sine qua non per al desenvolupament personal de qualsevol ésser humà” i “un dret inalienable”. “L’habitatge no pot ser un dret i alhora una mercaderia”, ha assenyalat el vicepresident segon. Pel que fa als avals de l’ICO aprovats dimarts, ha censurat la mesura, i ha considerat: “El que necessita la gent jove no són avals, és poder adquisitiu, treball digne i perspectives de futur”.