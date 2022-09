La nova alcaldessa d’Oriola intenta evitar que es construïsquen 2.200 habitatges en l’últim quilòmetre verge de la costa

Una taula de negociació per a evitar que s’execute el projecte de construir 2.200 cases en la cala Mosca, l’últim quilòmetre i mig verge dels 15 quilòmetres de la costa d’Oriola. Aquest és l’últim recurs plantejat per l’alcaldessa de la ciutat, Carolina Gracia (PSPV), una trobada amb què es vol obrir una via de negociació i a què s’han convocat tots els partits del ple municipal (PSPV, PP, Cs, Cambiemos Orihuela i Vox), la Generalitat i l’empresa Playa Salvaje SA (del grup Gomedio), promotora del projecte.

Com explica la mateixa alcaldessa, l’objectiu és obrir una via que implique els diferents agents per a arribar a un acord que “evite l’assoliment del projecte de construcció de la cala Mosca i preservar l’últim quilòmetre verge de la nostra costa, esgotant totes les vies polítiques que tenim sense renunciar gens al que és el procés administratiu i l’expedient que ja està en curs des del 2007”.

La iniciativa parteix de la proposta que al març del 2021 el grup municipal Cambiemos va formular a través d’una moció en el ple municipal, a més evitar aquesta construcció era una de les condicions que aquesta formació va posar als socialistes per donar-los el seu suport en la moció de censura que els va donar l’alcaldia el mes d’abril passat. Malgrat això l’alcaldessa ha advertit que “no som il·lusos. Som conscients que potser hi ha gent que quan es comunique aquesta decisió pense que això no servirà de res, però el que no serveix de res és callar, és resignar-se en una situació com la que tenim hui”.

Carolina Gracia explica que pretén amb aquesta taula establir una negociació “des de la responsabilitat” i “on es posen damunt la taula elements com el bé comú, el respecte al nostre entorn natural i, per descomptat, els drets de totes les parts implicades. Un marc de negociació en què volem que estiga present la generositat”. Afig que la intenció és “trobar la via perquè la cala Mosca continue sent el que és. Creiem que és el moment de fer més política i no deixar-ho tot en mans d’una resignació cristal·litzada pels fets administratius”.

D’altra banda la primera edil ha afirmat que “potser Oriola si que té cabuda per a construir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 habitatges…, però potser no ha de ser i tant de bo que no ho siga, en l’últim quilòmetre verge que ens queda en Oriola Costa. Si la constructora està disposada a buscar qualsevol altra ubicació en el nostre terme municipal per a escometre això, s’estudiarà”.

Situació actual del projecte

La urbanització d’ Alameda del Mar, projectada per a la cala Mosca, preveu la construcció de més 2.200 habitatges en l’últim espai de 456.000 metres quadrats, l’últim no urbanitzat de la costa del terme municipal d’Oriola. Els seus orígens es remunten a l’any 1995 i durant el seu impuls ha tingut l’oposició de part dels partits progressistes, els ecologistes, així com també de part dels veïns que han fet campanyes de recollides de signatures. A més també la Fiscalia va arribar a obrir unes diligències que va acabar arxivant.

El projecte ha vist així llums verdes i altres de roges. A més de l’arxivament de la Fiscalia també han aconseguit l’aprovació de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana, que va dictar una resolució complementària a la declaració d’impacte ambiental del projecte que declara el compliment de les condicions en matèria de tutela efectiva d’espècies protegides, ja que s’inclou la creació d’una microreserva de 60.000 metres quadrats per a preservar la flora en primera línia.

“És evident que aquesta resolució fa avançar el projecte. I és lògic que l’empresa vulga fer valdre el seu dret al fet que s’aprove el projecte d’urbanització per part de l’ajuntament amb la finalitat d’iniciar les obres al més prompte possible”, ha explicat María García, segona tinenta d’alcalde.

D’altra banda, hi ha recursos com el de la Direcció General de Carreteres, amb un informe desfavorable a la modificació del pla puntual per la seua afectació a la N-332 en la zona pròxima al penya-segat, ja per si molt transitada. Així mateix, es donen condicionants que qüestionen també el desenvolupament d’aquest projecte i que tenen a veure amb el proveïment de l’aigua.

Posicionaments polítics

Des de l’ajuntament s’afirma que “parlem d’un projecte amb un rebuig social clar i, per què no dir-ho, polític”. Però cal recordar que actualment els socialistes governen gràcies al suport de Ciutadans a Oriola, mentre que aquesta formació, quan va estar governant juntament amb el PP va donar suport a la tramitació del projecte; el seu líder en el govern, José Francisco Aix, va ser regidor d’Urbanisme amb alcalde del PP i continua sent-ho amb alcaldessa del PSOE. Els populars de moment no han assegurat la participació en la taula.

Des de Cambiemos Orihuela ha valorat positivament l’anunci i han recordat que aquesta va ser “una iniciativa que PP i Cs van rebutjar de pla i que Bascuñana (l’anterior alcalde del PP) va menysprear” recorda el coportaveu de la formació Carlos Bernabé. Afig que des del 2015 l’anterior alcalde d’Oriola no va fer cap altra cosa que “afavorir, accelerar i facilitar els passos necessaris per a la destrucció de la cala Mosca, així que aquest canvi d’actitud revela que, si hi ha voluntat, hi ha marge per a tindre iniciativa política i buscar alternatives. En aquesta mena de coses es nota allò positiu del canvi de govern i que Cambiemos, encara en l’oposició, estiga en l’ajuntament”.

Malgrat això Bernabé també mostra escepticisme assenyalant que “l’objectiu és que aquesta taula de negociació no siga un espai buit ni merament formal, el govern ha de demostrar-hi la seua voluntat, la Generalitat ha de corregir la seua passivitat amb el tema i el promotor hauria d’estar a l’altura del que Oriola, l’emergència climàtica i les circumstàncies històriques actuals exigeixen”.