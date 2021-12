El passaport COVID a la Comunitat Valenciana: on és necessari, com obtindre’l i com han de gestionar-lo els locals afectats

El certificat COVID obligatori per a accedir a determinats espais entrarà en vigor la mitjanit d’aquest divendres 3 de desembre durant 30 dies, per la qual cosa divendres mateix es publicarà l’ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Fonts de la Conselleria de Sanitat han informat de tots els detalls per a la posada en marxa correcta. Així doncs, han explicat que es tracta d’un document que caldrà presentar, juntament amb un document acreditatiu de la identitat (passaport, DNI) en locals d’oci i restauració amb aforaments de més de 50 persones; espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar amb menjar amb aforaments de més de 50 persones; esdeveniments i celebracions de més de 500 persones on no sempre es puga portar la màscara; i visites a hospitals (quan es permeten) i a residències de serveis socials. També les seus festeres com ara casals fallers quan es facen activitats com ara esmorzars, dinars i sopars que requerisquen llevar-se la màscara.

Dijous es publica en la pàgina web https://coronavirus.san.gva.es/es/inicio de la Conselleria de Sanitat un enllaç amb els detalls relatius a aquesta mesura.

Aconseguir el certificat és molt senzill a través del web habilitat. N’hi ha prou de descarregar-se’l en el mòbil, imprimir-lo des de la pàgina web de Sanitat o sol·licitar-lo en un centre de salut acreditant la vacunació completa, una PCR negativa en les últimes 72 hores, un test d’antígens en les últimes 48 hores o la superació de la malaltia en els últims sis mesos.

Fins al moment, més de 2,9 milions de valencians i valencianes ja el tenen. En els últims 7 dies s’han descarregat més de 720.000 certificats Covid a la Comunitat Valenciana, amb una mitjana de 103.000 descàrregues diàries. Durant el mes de novembre s’han acumulat 1.256.640 descàrregues del certificat.

Com han de gestionar-lo els professionals i locals afectats

La Conselleria de Sanitat ha remés als ajuntaments i als sectors afectats per la mesura sengles escrits amb informació relativa a aquesta iniciativa destinada a contindre els contagis i fomentar la vacunació.

Els professionals poden descarregar-se aquesta app lliure en els telèfons o les tauletes per a verificar l’autenticitat i validesa del certificat:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.etat.ci.dcc.android&hl=en&gl=US

iOS: https://apps.apple.com/lu/app/covidcheck-lu/id1570218766

Pel que fa a la relació dels locals afectats, a més dels centres residencials i els hospitals, són els següents:

Activitats hostaleres i de restauració (amb aforaments de més de 50 persones): salons de banquets, restaurants, cafés, bars, cafeteries, establiments públics situats en zona maritimoterrestre i sales lounge.

Activitats d’oci i entreteniment (amb aforament de més de 50 persones): sales de festes, discoteques, sales de ball, pubs, cibercafés, establiments d’exhibicions de contingut eròtic.

Activitats recreatives i d’atzar (amb servei de restauració): casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d’atzar tipus A i B, salons de joc, tómboles i similars, salons cíber i similars.