La plataforma opositora a l’ampliació del port de València exigeix que no s’use com a moneda de canvi “la salut i la riquesa natural”

La Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista opositora a l’ampliació del port de València, ha criticat el recent comunicat de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) en què interfereix en el discurs dels grups polítics i insta a no utilitzar l’ampliació nord del port de València com una “moneda de canvi” en les negociacions de la pròxima investidura al Govern central.

Davant aquesta tessitura, la plataforma ciutadana “no pot més que recordar a les autoritats valencianes que la salut i el benestar dels seus ciutadans i la defensa de la nostra riquesa natural, del nostre territori, és el que veritablement no pot constituir una moneda de canvi a l’empara de favors i interessos privats”.

L’entitat afig: “Una vegada més, l’oligarquia naviliera, motivada per l’enriquiment propi coste el que coste i (en aquest cas) donant pàbul a una notícia falsa, no contrastada (faula creada ad hoc per poder parlar-ne), exerceix la seua pressió sobre els polítics valencians (amb l’altaveu d’alguns mitjans de comunicació finançats per aquesta), criminalitzant la voluntat ciutadana i les necessitats socials obertament expressades en les multitudinàries manifestacions cíviques contra l’ampliació esdevingudes el 2021 i el 2023 (l’última, el mes de juny passat, va reunir 20.000 persones)”.

Els arguments de la patronal valenciana, afig la Comissió Ciutat-Port, “són reiteratius i fal·laços; una falsa promesa de creació d’ocupació que no serà més que temporal, ja que la tecnologització portuària destruirà al voltant de 500 llocs de treball; i la crida a una hipotètica inversió internacional, els beneficis de la qual rarament repercutiran en l’economia valenciana”.

Segons l’organització, “faria millor la patronal valenciana de defensar els interessos de la petita i mitjana empresa, la que genera ocupació i riquesa real i que, no es veurà gens beneficiada per megaprojectes que només convenen a l’elit empresarial i a les cúpules polítiques afins”.

A més, afig que “és conegut que el port de València té un 40% d’espai inutilitzat, amb la qual cosa, una ampliació darrere dels interessos de la multinacional que tributa a Suïssa, MSC, únicament implicarà un augment de l’ús de la nostra instal·lació portuària com una mera estació de transbord en què els contenidors canviaran de vaixell a València per ser transportats a altres ports”.

I, segons l’entitat, la principal conseqüència per als valencians serà “un augment de la contaminació atmosfèrica i acústica per l’increment de trànsit rodat de camions de mercaderies, amb la pèrdua consegüent de qualitat de l’aire que respirem”. També comportarà “la destrucció massiva de la riquesa natural del nostre territori, dels nostres senyals d’identitat tangibles”, això és, “les platges, l’Albufera i l’horta, comprometent seriosament la salut i la qualitat de vida”. I, tot això, “amb la finalitat de beneficiar un sector empresarial elitista i minoritari”.

La Comissió Ciutat-Port ha reiterat la seua posició: “l’ampliació del port de València no solament s’ha de suspendre, sinó fins i tot revertir-se, perquè no respon a cap necessitat real de l’economia valenciana. La ciutadania valenciana té una voluntat clara de decreixement en relació amb l’afectació del comerç internacional en el seu territori, mostrant-se com una ciutat a favor del comerç local i de proximitat en tots els nivells. Una idea més que necessària en un context de crisi climàtica, que es mostra íntegrament incompatible amb l’auge els macroprojectes portuaris”.

Per això, “la Comissió Ciutat-Port s’oposa a qualsevol tipus de megaconstrucció que afavorisca el comerç internacional, la deslocalització i el turisme irresponsable dels creuers, perquè la ciutat és de qui l’habita”. En definitiva, “la veu de la Comissió és la de milers de persones que diem prou a la ingerència dels interessos privats en la política local; és la veu de la ciutadania que exigeix una ciutat neta, una ciutat responsable i una ciutat sostenible”. I per això, “la ciutadania guanyarà, perquè, per damunt dels interessos privats, està emparada pel sentit comú i per la raó; i perquè ja ha guanyat altres vegades al llarg de la història dels moviments socials valencians”. La ciutadania valenciana “no es deixa agredir i recuperarà el litoral de la capital com ho va fer amb la devesa del Saler, el llit del Túria i tantes altres lluites justes”.