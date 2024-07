El PP i Vox deroguen la llei valenciana de memòria històrica i aproven la de “concòrdia”, que equipara el franquisme a la democràcia

El PP i Vox aproven dijous en les Corts Valencianes la seua llei més polèmica en el primer any de govern compartit sota un possible recurs d’inconstitucionalitat. En plena ofensiva de la ultradreta, que amenaça de trencar els governs autonòmics amb el PP, els populars i els seus encara socis de govern deroguen la llei valenciana de memòria democràtica i aproven la de “concòrdia”, que equipara el franquisme amb el període democràtic de la Segona República Espanyola.

El Govern central ha amenaçat de recórrer les lleis de concòrdia que impulsen el PP i Vox en els parlaments autonòmics on governa la ultradreta. També l’oposició, en aquest cas el PSPV i Compromís, han insistit que acudiran a totes les instàncies al seu abast per a aturar una norma de marcat caràcter polític.

Sota la premissa que “totes les víctimes són iguals”, la llei fulmina la memòria democràtica i substitueix els seus conceptes, en contra de la historiografia, i estirant el període analitzat des del 1931 fins a l’actualitat, com exigia Vox. Es passa d’un text legal amb més de seixanta articles a un de tot just sis fulls que no condemna expressament la dictadura franquista i té davant les associacions de víctimes i la comunitat acadèmica: el Consell Valencià de Cultura afirma que “trencarà sobtadament” la convivència amb “greus conseqüències pel menyspreu i la humiliació d’una part de la població”, mentre que les universitats públiques afirmen que té “greus mancances científiques” i planteja mesures “clarament insuficients” i “fins i tot contraproduents per als objectius buscats”.

La norma va passar dimecres el seu últim debat i, tret de sorpresa, quedarà aprovada en la jornada de dijous en la cambra valenciana, després de l’última sessió de control a Carlos Mazón. En el mateix ple s’aprova modificar les normes autonòmiques de Transparència del 2022 i Incompatibilitats del 2016, que rebaixen els controls a l’executiu autonòmic i redueixen la rendició de comptes.

El PP defensa que la seua polèmica norma és “una llei superadora de bàndols”, “restaurativa per damunt de revengismes” i garanteix que “lluitarà contra l’antisemitisme, l’antigitanisme i la xenofòbia”. La diputada Marisa Gayo ha promés que continuaran les exhumacions i el catàleg de vestigis, així com l’ajuda a víctimes de bebés robats, del Patronat de Protecció a la Dona, del Paredón de Paterna i dels camps de concentració, cosa que el text aprovat deixa en l’aire. El representant de Vox, David Muñoz, ha tret pit de la norma: “Comencen a assumir-ho: Vox ha arribat per a quedar-se”, ha dit a l’oposició.

En Compromís, la portaveu adjunta Isaura Navarro ha qualificat el text de “pamflet franquista” i adverteix que la ultradreta els “vol marcar com als rojos”, i després ha retret al PP que votara en contra de l’avortament, el matrimoni igualitari i la memòria democràtica “perquè no volen drets”. Igual de vehement ha sigut la diputada del PSPV Mercedes Caballero, que ha censurat que el PP “continua alimentant la bèstia” i ha recordat víctimes del franquisme com els responsables de la revista satírica La Traca. Els socialistes insisteixen a presentar una esmena de condemna al franquisme, que els socis del Consell no estan disposats a acceptar.

Les associacions de memòria històrica i familiars de víctimes del franquisme, que han acudit al ple, han criticat que “la Comunitat Valenciana ix de la normalitat democràtica”, trencant amb la declaració de drets humans. “Aquesta concòrdia significa silenci dels de sempre”, ha assenyalat Matías Alonso, representant dels col·lectius, que censura: “És tot un compendi del que no s’ha de fer”.