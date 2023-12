El PP i Vox lleven 3.000 euros a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i els donen a una entitat secessionista

Els grups parlamentaris que sustenten el Govern valencià, el PP i Vox, esmenen els comptes de la Generalitat per a modificar el pressupost a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i subvencionar entitats secessionistes i religioses. Els socis de legislatura han presentat una esmena per a retirar 3.000 euros que l’ens estatutari destinava a la Fundació Sambori i passar-los en el seu lloc a una associació d’escriptors amb un respecte qüestionable per la llengua.

L’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, beneficiària del canvi pressupostari, apel·la a un “valencianisme idiomàtic”, segueix les anomenades normes del Puig i critica la creació i l’actuació de l’Acadèmia, que haurà de donar-li l’ajuda pressupostària en virtut del pacte PP i Vox. En el seu web, l’entitat es manifesta contrària a la unitat lingüística i s’adhereix als postulats de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, organisme sense potestat en aquesta matèria.

La partida original destinava 3.000 euros a la Fundació Sambori per a la celebració dels premis escolars Sambori, que ara passaran a aquesta entitat secessionista per a la celebració d’un concurs d’escriptura infantil en valencià. La Conselleria de Cultura, que dirigeix el vicepresident Vicente Barrera, també rega l’entitat amb una partida de 18.000 euros a través d’una subvenció nominativa. La justificació de la subvenció és la finalització del projecte “la memòria dels escriptors valencians”. Aquesta entitat promou una norma lingüística més pròxima a la que apel·la Vox en el sentit que el valencià que promou l’Acadèmia, que vinculen a Compromís, “no el parla ningú”, com va etzibar el diputat José María Llanos a Joan Baldoví en la comissió de pressupostos.

A més, la coalició de la dreta amb la ultradreta ha acordat retirar 8.000 euros que l’AVL destinava a l’Associació d’Editors del País Valencià per a la promoció del llibre en valencià amb la finalitat de donar-los a l’Escolania de La Mare de Déu dels Desemparats per a fomentar la música en valencià entre els “escolanes” (sic).

Davant l’esmena, que implica que un ens estatutari done ajudes a organismes que contravenen la seua pròpia norma, el portaveu adjunt del PSPV en les Corts José Chulvi ha censurat la “burla” i el “menyspreu” del Consell de Carlos Mazón cap al valencià i cap a l’Acadèmia. Chulvi recorda que és l’organisme que segons l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana té la competència per a fixar la normativa del valencià. “L’extrema dreta, que és ja Mazón, vol fer desaparéixer el valencià i pretén que l’AVL prevarique i vaja contra si mateixa. Cap idioma del món té diverses normatives secundades des de les institucions. Això és un desficaci inacceptable que només s’explica per la voluntat d’aquest Consell de fer desaparéixer el valencià”, ha censurat Chulvi.

El parlamentari ha recalcat que “el que pretén el Consell de Mazón és que l’AVL vulnere la legalitat, perquè són les lleis les que estableixen que, per a rebre subvencions públiques, les entitats receptores lògicament han de respectar les normes de l’AVL”. “Pretendre que siga la mateixa AVL la que fomente entitats i l’ús de normes contràries a la mateixa Acadèmia és una aberració inaudita, insuportable i inadmissible. Mazón és molt lliure de no parlar i menysprear el valencià, però no tolerarem que intente fer-lo desaparéixer des de la Generalitat”, ha asseverat.