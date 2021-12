Rèquiem in Power: València cobrirà els nínxols dels cementeris amb 7.000 plaques solars per lluitar contra la pobresa energètica

L’alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica a l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, acompanyats per regidors i regidores de Compromís a València, han donat dimecres el tret d’eixida a la nova campanya de la coalició valencianista, que amb el títol ‘Estem on toca’ visibilitzarà qüestions que repercuteixen en el benestar dels veïns i veïnes de València.

Com a primera acció de la campanya, Compromís ha dissenyat un acte reivindicatiu per a denunciar el context energètic actual amb una pujada abusiva del preu de la llum per part de les grans companyies elèctriques. Un monument plantat a la plaça de Pilar ple de carbó denuncia “un comportament que no ha sigut el millor ni el que calia esperar per part de les grans companyies elèctriques”.

En contraposició, Ribó ha destacat la tasca duta a terme en el cap i casal. “Impulsem València com la ciutat del dret a l’energia, davant de la pujada dels preus de la llum, que continuen batent rècords històrics, que sobrepassen hui mateix la barrera de 360 euros/MWh i afecten principalment els consumidors acollits a les tarifes regulades, més de 10 milions de persones a Espanya”, ha explicat.

En aquest context, l’alcalde ha recordat que les últimes dades assenyalen que per a un 16% de les llars espanyoles la llum és un luxe i situen la pobresa energètica oculta en un 10%. “Per això, aquest Nadal des de Compromís enviem carbó a les elèctriques, perquè hem de denunciar que un dret fonamental com és l’accés a l’energia es tracte com un negoci”, ha denunciat.

A més, ha destacat el paper de València en la garantia del dret a l’energia: “Ens volem situar al costat de les famílies i apostem per un nou model energètic de ciutat per a democratitzar l’energia i garantir el dret a l’energia per a tothom, així com un futur sostenible per al planeta”.

València construirà la planta solar urbana més gran

Entre les iniciatives ja dutes a terme i les que veuran la llum pròximament a la ciutat, Ribó ha anunciat la creació de la planta solar urbana pública més gran a tot Espanya. El projecte Rèquiem In Power (RIP) preveu la instal·lació de 7.000 plaques solars en les cobertes dels nínxols dels cementeris municipals de València, tot dins del full de ruta cap a la transició energètica de València per a avançar a la ciutat del dret a l’energia i en el compliment dels compromisos davant el canvi climàtic.

Ribó ha explicat que la iniciativa té el vistiplau de l’arquebisbat i ha agraït la seua bona disposició. Ramon ha explicat que els projectes ja estan redactats i que es licitaran en el primer semestre de l’any que ve. En total s’instal·larà una potència de 2,8 milions de megavats i l’energia que s’obtinga es destinarà a autoconsum, però també s’oferirà a la ciutadania. Els detalls es concretaran les pròximes setmanes.

L’alcalde ha recordat que des de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de València “ja s’han destinat 717.204 euros per garantir el subministrament energètic a 2.935 famílies vulnerables, cosa que suposa un increment del 42% respecte del 2014” i també ha posat en valor l’assessorament públic gratuït a través de l’Oficina de l’Energia, creada el 2019, que ha permés estalviar una mitjana de 285 euros anuals a les famílies valencianes assessorades amb els seus rebuts domèstics.

“L’experiència ha sigut tan positiva que en el pressupost del 2022, que està previst que demà aprove el ple, prevegen l’obertura de dues noves Oficines de l’Energia”, amb una inversió de 240.000 euros a què se’n sumaran 100.000 més per a posar en marxa una Oficina de l’Energia itinerant.

A més, Ribó ha destacat la modificació de l’ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics amb l’objectiu d’afavorir la implantació de sistemes d’energies renovables, en particular les energies solar fotovoltaica i tèrmica, reduint així el consum dels combustibles fòssils i al mateix temps respectant la imatge arquitectònica de la ciutat, i la simplificació dels tràmits administratius associats a la instal·lació. “D’aquesta manera fomentem que els veïns i veïnes siguen alhora generadors i consumidors de la seua pròpia energia per ser més eficients, rebaixar la factura de la llum, garantir el dret a l’energia i reduir les emissions de diòxid de carboni a la nostra ciutat”, ha afegit.

“Estem on toca en la lluita contra el canvi climàtic”

L’edil de Compromís a València Alejandro Ramon, com a responsable de les competències en l’Àrea d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, ha assegurat que en la coalició valencianista “estem on toca, també en el context actual d’emergència climàtica i lluita contra el canvi climàtic, dos grans problemes que ens afecten i ens preocupen i que ja ens deixen onades de calor, nits tropicals, temporals marítims molt agressius, etc.”.

A més, ha denunciat que el problema del preu de la llum “està totalment desbocat i suposa un problema a moltes famílies i alhora de competitivitat per a molts negocis”. En aquest sentit ha explicat que “ja hi ha una tecnologia que pot combatre aquests dos problemes, que serveix alhora per a fer front al canvi climàtic i per a rebaixar la factura de la llum: les plaques solars”. Per això, ha explicat el foment de l’energia fotovoltaica impulsat des de l’Ajuntament de València amb polítiques múltiples que l’afavorisquen.

A tall d’exemple ha recordat les bonificacions de l’IBI i l’ICIO, la nova ordenança de captació solar, la creació de comunitats energètiques locals, el balanç positiu de les oficines de l’energia i el projecte Rèquiem In Power, que comptarà amb 2,8 megavats de potència instal·lada. “A la nostra ciutat hi ha una aposta clara per les energies renovables i l’autoconsum, som referència en la mitigació del calfament global i ajudem les famílies i els comerços a rebaixar les factures mentre treballem per facilitar de manera extensa la implementació de l’autoconsum solar”, ha resumit.