El Síndic de Greuges investigarà si l’alcaldessa Catalá incompleix la normativa de transparència per ocultar el seu sou en la VIU

Quasi nou mesos després que María José Catalá agafara la vara de comandament com a alcaldessa de València, continua sent una incògnita si manté les tasques docents com a professora associada de la Universitat Internacional de València (VIU), entitat que va privatitzar el 2013 com a consellera d’Educació, moment en què a més el seu segon tinent d’alcalde i actual portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, n’era el rector.

Encara que Catalá té dedicació exclusiva com a alcaldessa, manté vigent la compatibilitat que l’Ajuntament li va autoritzar el 29 de desembre de 2022 quan exercia de portaveu del PP en l’oposició. Malgrat tot, mai ha fet públiques les seues remuneracions i actualment com a alcaldessa tampoc ha aclarit si continua fent classes de manera efectiva i si cobra per això.

Per aquest motiu, la portaveu socialista, Sandra Gómez, va presentar el 6 de febrer passat una queixa per entendre que tant ella com l’edil de Vox José Gosálbez, amb dedicació exclusiva, però amb una compatibilitat autoritzada per a exercir com a advocat, vulneravrn la normativa en matèria de transparència.

Segons la denúncia de la regidora socialista, “en l’actualitat les obligacions legals establides no estan sent satisfetes per part de l’Ajuntament de València que omet, basant-se en una interpretació restrictiva del seu Reglament de Transparència que contravé la literalitat de normes amb rang de llei, l’obligació de publicar la informació econòmica dels membres de la corporació”.

En el cas de María José Català “com a professora col·laboradora en la Universitat Internacional de València i en la Universitat Cardenal Herrera” i en el cas de José Vicente Gosálbez “com a advocat per compte propi”. En cap dels dos casos apareixen, “ni han fet públiques davant el ple municipal, les remuneracions obtingudes per aquestes activitats en aquest exercici, ni en cap altre de precedent”.

A pesar que en els informes de compatibilitat del secretari s’assenyala que “s’ha de mantindre, tal com exigeixen les normes aplicables, la condició de marginalitat respecte de l’activitat principal tant en ingressos, com en dedicació laboral”, és impossible que el ple “puga analitzar en l’atorgament d’aquesta compatibilitat la condició de marginalitat requerida sense el coneixement del volum de les retribucions percebudes d’aquestes activitats econòmiques”.

El Síndic de Greuges dona un mes de termini a l’Ajuntament perquè remeta la informació necessària per a contrastar els fets denunciats i, especialment, reclama “detall de les mesures adoptades per a publicar la informació en el portal de transparència, de conformitat amb el que s’indica en l’article 1.1.a) del Decret 191/2010, de 19 de novembre, pel qual es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana” segons el qual ha d’incloure la concreció dels “ingressos nets percebuts en l’exercici anterior a la declaració, amb indicació de la procedència de les rendes”.

La portaveu socialista, Sandra Gómez, ha afirmat que “aquesta nova investigació del Síndic posa de manifest que Catalá pot estar vulnerant el dret a la informació que tenen tots els ciutadans i és molt sospitosa aquesta obsessió que té la mateixa Catalá, però també la resta dels membres del seu Govern, per ocultar una informació que paradoxalment l’Ajuntament exigeix als funcionaris”.

En opinió de Gómez, és una “actitud clarament sospitosa” i “més encara quan cada dia apareixen noves informacions sobre les investigacions de l’UCO que revelen presumptes mossegades del cunyat de Rita Barberá i que esguiten el nucli dur de Catalá”.

Per això, Sandra Gómez ha insistit a exigir a María José Catalá “més transparència” i que, “si no té res a amagar, revele d’una vegada el salari que percep com a professora de la universitat que va privatitzar”. “No permetrem que l’Ajuntament de València torne als anys foscos de Rita Barberá”, ha advertit.

Com va informar aquest diari, com a consellera d’Educació el 2013, Catalá va vendre el 70% de la VIU per quatre milions d’euros després d’haver-hi invertit el Consell des de la seua creació 34 milions d’euros i el seu valor es va multiplicar al cap de pocs dies de seleccionar l’oferta del grup Planeta després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació noves titulacions.

L’alcaldessa sempre ha evitat fer públic el seu sou com a professora de la VIU, més enllà de remetre’s al que va publicar per aquest mitjà amb relació als 7.300 euros que cobren altres professors amb la seua mateixa dedicació.