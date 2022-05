València duplica el servei nocturn de l’EMT fins a les 23 línies

La xarxa d’autobusos públics de València duplica el seu servei nocturn. A partir del 15 de juny, l’Empresa Municipal de Transport (EMT), eleva a 23 les línies que prestaran un servei continuat per la ciutat, prolongant els recorreguts i acurtant les freqüències per fer-les coincidir amb les línies diürnes. D’aquesta manera, el servei pràcticament cobrirà les 24 hores i s’estendrà als pobles de València i de la seua àrea metropolitana com Alboraia, el Perellonet, Sedaví, Montcada, Alfara del Patriarca, Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Almàssera i Vinalesa.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha informat dijous d’aquestes novetats acompanyat del regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, i de la directora gerent d’aquesta empresa pública, Marta Serrano. “Es tracta d’uns canvis per a millorar i satisfer la ciutadania en general, que ens demana un servei de màxima qualitat, i que prestarà un gran paper a les persones que treballen de nit, per exemple en el sector turístic o de neteja, i també a les que volen desplaçar-se per a sopar o passar una estona en un barri que no és el seu”, ha aclarit l’autoritat municipal.

De les 11 línies actuals passaran a ser 23 les que circularan per la ciutat tota la nit, i dels prop de 59.000 viatges que es fan actualment en la xarxa nocturna, passaran a ser més de 158.000 els usuaris del transport públic, ha indicat l’Ajuntament. De la seua banda, el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, ha explicat que aquesta millora del servei de la xarxa de transport públic, en principi, es durà a terme amb recursos propis, en funció de paràmetres, com són el preu del combustible i l’increment de passatgers, que donaran informació per concretar.

El regidor ha recordat que “en els últims anys els i les viatgeres han fet costat a l’EMT”. “També hem analitzat que l’EMT transporta més del 50% de viatgers de l’àrea metropolitana i volem adaptar-nos a aquesta demanda”, ha indicat en argumentar que aquesta ‘revolució’ en la xarxa nocturna és fruit de molt de treball d’anàlisi i monitoratge dels tècnics que formen part de l’EMT“.

La directora gerent de l’EMT, Marta Serrano, ha detallat les característiques de la nova xarxa: en la zona oest de la ciutat, que ara cobreixen les nocturnes N4 i N5, es registrarà “un increment important del servei” amb les línies 67, 70, 72, 73, 93 i 99. A més, amb les línies 67 i 99 també s’ampliarà el servei nocturn en la zona oest de Nou Campanar, i amb la línia 28 per Guillem de Castro, “per on actualment no passa cap línia nocturna”, ha especificat.

La zona sud de la ciutat, que ara cobreixen les línies N6, N7 i part de l’N9, comptarà amb el servei nocturn reforçat de les línies 7, 8, 9, 10, 14, 27 i 99. Les línies 9, 10 i 27 milloraran l’oferta actual per Jesús i Sant Vicent i donaran servei nocturn a Sedaví i el Forn d’Alcedo, del qual ara no disposen. En la zona est, que ara cobreixen les línies N1, N8 i N9, circularan les línies 4, 19, 81, 93 i 99.