Vox amenaça de no aprovar els pressupostos de València si no entra en l’equip de Govern del PP

Vox continua amb la seua escalada de pressió a l’alcaldessa de València, María José Catalá, en la seua idea d’entrar en l’equip de Govern municipal que actualment deté el PP amb 13 regidors, a quatre de la majoria absoluta, precisament els que va obtindre el partit d’extrema dreta.

El portaveu municipal de la formació ultra, Juan Manuel Badenas, va amenaçar dimecres de bloquejar l’aprovació de les ordenances fiscals i dels pressupostos municipals si Catalá no els dona competències de gestió.

“Pensem que, si del que es tracta és d’elaborar uns pressupostos per a l’Ajuntament de València i hipotèticament s’espera que els quatre regidors de Vox puguen participar d’alguna manera en la governança de l’Ajuntament, crec que el moment de dur a terme un acord és ara”, va dir Badenas, que a més es va preguntar: “A algú li cap al cap que s’aproven uns pressupostos i després ens demanen que ens incorporem a la governança de l’Ajuntament, quan ja estiguen aquests pressupostos completament elaborats?”.

El portaveu municipal va insistir que “les coses han de seguir la seua lògica i la lògica és que primer s’arriba a un acord general i després es prenen acords sobre qüestions particulars, inclusivament la relacionada amb les ordenances fiscals i el pressupost”.

Badenas va advertir que “el temps va esgotant-se i a mesura que avança i s’han d’aprovar els pressupostos o no va reduint-se el temps que puga haver-hi una col·laboració i que el grup Vox puga ajudar a fer aquests pressupostos en la mesura en què no col·laborem en l’elaboració dels pressupostos tenint el 25% del pes necessari perquè hi haja una majoria suficient a l’Ajuntament de València, com hem de formar part d’un Govern en què els pressupostos han sigut elaborats de manera aliena?”.