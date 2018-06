Compromís carga contra Sánchez por no reformar la financiación: "No me gustaría que hiciera lo mismo que el señor Montoro"

El anuncio del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de que no tendrá tiempo de reformar el sistema de financiación autonómica esta legislatura ha levantado ampollas en el socio de gobierno del PSPV-PSOE en la Generalitat Valenciana. El diputado de Compromís Joan Baldoví ha cargado por ello contra Sánchez este miércoles en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Baldoví ha reprochado a Sánchez que sus últimas declaraciones le recuerdan mucho al exministro Montoro: “No hemos tenido tiempo”, “el modelo caducó en 2014 pero no teníamos dinero”. Para el portavoz de Compromís: “Dinero sí que tenían pero sus prioridades eran otras. No me gustaría que usted hiciera lo mismo que el señor Montoro".

“El actual modelo de financiación autonómica del Estado es injusto, abusivo y caduco, por eso no queremos buenas palabras ni aceptamos evasivas. Queremos compromisos, que desaparezca nuestra injusta deuda, una mayor aportación de recursos y un compromiso firme con los valencianos y las valencianas”, ha asegurado Baldoví.

Según Baldoví, aunque el territorio valenciano está un 12% del PIB por debajo de la media estatal y tiene una balanza fiscal desfavorable, los valencianos son solidarios con comunidades autónomas con un PIB superior. “Nuestra deuda en 2017 era de 46.187 millones de euros, lo que supone un 42% de nuestro PIB, cada valenciano y valenciana deben 9.364 euros por un reparto injusto de un dinero que es de toda la ciudadanía”, ha añadido.

El presidente del Gobierno ha insistido hoy en que en esta legislatura no puede culminar una "revisión a fondo" del sistema de financiación autonómica, pero se ha comprometido a "mejorar a corto plazo la financiación de todas y cada una de las comunidades, especialmente las que están infrafinanciadas".

Precisamente sobre esta cuestión, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado en declaracinones a À Punt que le sorprendió "desagradablemente" el anuncio de Sánchez después de tres años de trabajo del Consell del Botànic en esta línea. Para Soler, después del trabajo realizado a nivel técnico durante el mandato de Mariano Rajoy, ahora era el momento: "esperamos que Sánchez corrija el anuncio, porque este intento se debe hacer".