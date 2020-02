Docentes y Ampas de la Vega Baja usan a Miguel Hernández para atacar la política lingüística del Gobierno valenciano

Con motivo del día de la lengua materna este 21 de febrero, las plataformas de Ampas y docentes de la Vega Baja por la libertad lingüística han presentado un estandarte con la imagen del poeta oriolano Miguel Hernández para mostrar su rechazo al aprendizaje del valenciano en una tierra, recordaron en rueda de prensa, que es castellanohablante.

En la pancarta se puede ver el famoso retrato que Buero Vallejo le hizo al escritor en la cárcel junto con el lema "Queremos aprender en la lengua de Miguel, libertad de elección", en alusión al castellano, y un sol como símbolo de la esperanza.

Según Miguel Ángel Robles, miembro de la plataforma, esta iniciativa busca que la sociedad civil de la comarca se una en el mismo sentimiento de oposición al decreto 4/2018 de Plurilingüismo de la Conselleria de Educación.

Para ello van a facilitar las pancartas a los vecinos para que las cuelguen de sus balcones y, de esta manera simbólica, lograr que el gobierno valenciano derogue una ley que consideran que "elimina el concepto de lengua materna" al no contemplar, según ellos, el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular.

Los representantes de madres y padres y los docentes presentes en la rueda de prensa recordaron que el uso de la imagen del poeta oriolano responde al mensaje de "defender el derecho a hablar en una lengua con la que Miguel Hernández se hizo universal y es nuestra lengua materna, que es fundamental en la educación", dijo José Antonio Giménez, director del IES Antonio Sequeros de Almoradí.

Se da la circunstancia de que precisamente esta semana la capital de la Vega Baja se ha mostrado contraria a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar los versos de Miguel Hernández de un memorial de la Guerra Civil. El consistorio oriolano, gobernado por PP y Ciudadanos, ha enviado una carta a sus homólogos madrileños, del mismo color político, para que "mantengan vigente la iniciativa de colocar los versos" del poeta.

PSPV-PSOE y Cambiemos Orihuela, en la oposición, también anunciaron una moción de urgencia para que se eleve queja formal al Ayuntamiento de la capital de España y se nombre de las 2.937 víctimas también eliminadas del memorial.

El gobierno de Almeida decidió borrar los doce versos de Miguel Hernández, correspondientes a su poema El herido, de su libro El hombre acecha (1938-39), cuyo comienzo reza: "Para la libertad me desprendo a balazos / de los que han revolcado su estatua por el lodo", un fragmento que este viernes docentes y Ampas recitaron para mostrar su negativa a la política lingüística del valenciano.

La estrategia de usar a Miguel Hernández para atacar al valenciano no es nueva. En junio de 2019 el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, afirmó en les Corts que Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana en la que lleva Cultura el señor Marzà, porque no hubiera recibido ninguna ayuda para publicar".

"A Miguel Hernández quienes no le dejaron publicar son algunos de sus socios", le replicó el presidente de la Generalitat Ximo Puig en una clara alusión a la extrema derecha y a Vox.

Concentración contra el valenciano

Con esta imagen del poeta universal, las Ampas de la Vega Baja calientan motores de cara a la manifestación en Alicante el próximo sábado 7 de marzo en su intento de repetir la masiva participación que lograron el pasado 18 de enero en Orihuela.

Como en la anterior ocasión, no faltaran a la cita el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, formaciones que han encontrado en la Ley del Plurilingüismo su principal arma política contra el Botànic.