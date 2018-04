El PP se desangra en Segorbe: once dimisiones y renuncias y ningún suplente tras perder la alcaldía en 2015

El concejal del PP en Segorbe Nacho Cantó ha anunciado que renuncia a su acta de edil por motivos laborales y ha dejado al descubierto la precariedad en la que se encuentran los populares en esta localidad castellonense: no tienen quien le supla.

El PP ha gobernado en Segorbe durante 20 años, entre 1995 y 2015, pero aunque volvió a ganar en las últimas elecciones perdió la alcaldía por el pacto entre PSPV y los independientes de Segorbe Participa. Esta pérdida del poder provocó una huida masiva de concejales de forma inmediata, y en agosto de ese mismo año, dos meses después del relevo en la vara de mando, cuatro de sus seis concejales (la mayoría de los veteranos) dejaron el puesto que pasaron a ocupar jóvenes del partido de la localidad.

Este relevo se produjo exprimiendo hasta el límite la lista electoral, puesto que las actas las pasaron a ocupar los candidatos que iban en los puestos 7, 9, 13 y la tercera y última de los suplentes. Es decir, seis personas de la candidatura renunciaron a ocupar sillones en la oposición de Segorbe.

El recurso a la última de la lista apenas empezada la legislatura demostraba la precariedad en la que se encontraba el grupo en el que también se encuadra el presidente del PP de Castellón y diputado en el Congreso, Miguel Barrachina. Y ahora han saltado las alarmas con una nueva renuncia a poco más de un año de acabar la legislatura con la renuncia de Cantó.

El concejal ha mostrado en una nota su preocupación por la situación a la vez que se justificaba: "no es un adiós, es un hasta pronto, algo que no estaba previsto, y que me sabe francamente mal puesto que estoy trabajando muy a gusto con el resto de concejales de mi partido y todavía no hemos concluido nuestra tarea que no es otra que servir lealmente a Segorbe desde la oposición. Pero las cuestiones laborales son prioritarias y no me queda más remedio que renunciar al acta de concejal”.

Tras esta situación el PP de Segorbe informa que en breve reunirá su ejecutiva para estudiar y proponer el nombre que ocupará el lugar de Cantó, nombre que deberá ser presentado y aprobada por la Junta Electoral Central.