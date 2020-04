Un detenido por presumir en redes sociales de ir a Gandia desde Madrid, tener síntomas de coronavirus y pasear por la playa

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local han detenido en Daimús a un joven de 23 años que, a través de sus redes sociales, presumía de haber llegado de Madrid con síntomas de coronavirus.

"Soy de Madrid y sí, vine hace tres días a esta granja de cerdos llamada Gandia, y sí (...) como mi hospital de Madrid está lleno y tengo algo de síntomas me e [sic] venido aquí, en un par de días si no mejoro me acercaré al hospital haber [sic] qué me pasa, mientras tanto seguiré mis paseos rutinarios por la playita, disfrutando del solecito, mientras tú te quedas en tu casa amargada sin salir”.

Los agentes lo han detenido en este miércoles, 8 de abril, en su casa de la playa de Daimús. Se encuentra en el cuartel de la Guardia Civil de Oliva a la espera de pasar a disposición judicial.

Según han informado fuentes del instituto armado, el joven, había creado alarma social, a través de redes sociales como Facebook y de grupos de Whastapp.