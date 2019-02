El exalcalde Pérez Casado considera un error la ampliación sur del puerto de València que se hizo en su tiempo

En un momento en el que el deabte sobre el puerto de València se centra en la remodelación del acceso norte, el exalcalde de la ciudad Ricard Pérez Casado se arrepiente ahora de de la ampliación sur que se hizo en 1986, cuando él era alcalde. Así mientras las críticas se reciben ahora por el impulso de la ZAL (Zona de Actuación Logística) que afectará al barrio de La Punta, y el proyecto del túnel submarino que conectará con el puerto de Sagunt, Pérez Casado lamenta que el proyecto de ampliación del puerto al sur que se hizo durante su mandato acabase con el "desahucio" del barrio de Natzaret.

El exprimer edil valenciano se expresó así durante su intervención en las jornadas 'Nuevos Viejos Puertos', celebradas en la Marina de València, y en la que se analiza la reconversión de los puertos históricos de las ciudades. De este modo, en declaraciones recogidas por la Cadena SER, Pérez Casado afirma que "la sensibilidad medioambiental la teníamos, pero no en los términos que estemos viendo a la altura del siglo XXI. Cada vez que hacemos una cosa pensamos en qué repercusiones, qué sostenibilidad tendrá y qué retornos tendrá para la colectividad. Y en ese sentido hay una espina cavada que es el acceso sur y el desahucio real de un barrio que era Natzaret".

El exalcalde apunta además que la solución pasa, como se estudia ahora, en el refuerzo de la vinculación al puerto de Sagunt, un puerto que se encuentra a 15 millas náuticas al norte.

Críticas de ecologistas y vecinos

Además este jueves la ampliación y el acceso norte del puerto de València han sido criticadas por diferentes colectivos vecinales y ecologistas como Per l'Horta, El Litoral per al Poble, València per l'Aire, l'Associació de Veïnes i Veïns de Natzaret y Acció Ecologista-Agró.

Estas plataformas advierten del aumento de la contaminación que implican los proyectos impulsadors por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), la Generalitat y el Ministerio de Fomento, "proyectos que empeoran la calidad del aire en Valencia y su entorno metropolitano, y que además contradicen la política estatal de lucha contra el cambio climático", aseguran.

Concretmanete suñalan el "inevitable aumento de la contaminación del aire de la ciudad, en especial en los barrios de Natzaret, Cabanyal y el Grau"; también se señala "el gran impacto de las emisiones generadas por las obras faraónicas implicadas en la construcción de una 'autovía submarina', sin olvidar su impacto enla alteración y destrucción ambiental sobre los agroecosistemas de la Huerta, los ecosistemas del litoral y los metabolismos de los fondos marinos, e incluso sobre el Parque Natural de la Albufera".

Por todo ellos los colectivos han solicitado que se renuncia a un proyecto "megalómano, fáustico e innecesario de expansión portuaria, cuyas obras y funcionamiento tendrían consecuencias muy dañinas para la salud de la ciudad y de su área metropolitana".