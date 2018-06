Alcaldes italianos ofrecen sus puertos para atracar el Aquarius, con más de 600 personas a bordo

Varios alcaldes italianos han ofrecido los puertos de sus ciudades para atracar el barco de rescate Aquarius tras criticar la decisión del nuevo ministro de Interior, Matteo Salvini, de rechazar el desembarco en Italia del buque, operado por las ONG Sos Méditerranée y Médicos Sin Fronteras, con 629 personas rescatadas a bordo. La nave permanece esperando instrucciones de las autoridades maltesas e italianas, después de pasar la noche con los motores parados a 35 millas de Italia y 27 de Malta.

El alcalde de Nápoles, Luigi di Magistris, ha ofrecido el puerto de la ciudad para recibir al buque y ha manifestado en Twitter su disposición a acoger a los migrantes.

"Si un ministro sin corazón deja morir en el mar a mujeres embarazadas, niños, ancianos, seres humanos... El puerto de Nápoles está preparado para acogerlos", ha asegurado el edil. "Somos humanos, con un gran corazón grande. Nápoles está preparado, sin dinero, para salvar vidas humanas", agrega.

A di Magistris se ha unido el alcalde de la ciudad siciliana de Palermo, Leoluca Orlando, que ha afirmado que la localidad "ha estado y estará siempre dispuesta" a acoger a las embarcaciones que salvan vidas en el Mediterráneo. "Es el Ministro del Interior italiano quien ha violado el derecho internacional, que impone como prioridad absoluta salvar vidas humanas, y quien ha dado nuevas muestras de la naturaleza cultural de la extrema derecha", ha lamentado en su perfil de Facebook.

En la misma línea se han manifestado los ediles de Messina y Reggio Calabria, que han expresado que sus puertos están disponibles para acoger el buque de salvamento. Sin embargo, la decisión de autorizar o no el desembarco depende del Gobierno estatal. Según recogen medios italianos, Rinaldo Melucci, alcalde de Taranto, también ha mostrado su disposición, pero ha especificado que "después de la reforma del sistema portuario del 94, los alcaldes ya no tienen ninguna competencia directa en la gestión de los muelles y el funcionamiento de los aeropuertos". Sin embargo, ha opinado que "las leyes y costumbres internacionales que se aplican al mar no se pueden cancelar con una simple circular".

Italia ha negado este domingo la entrada en puerto al Aquarius y reclamó a las autoridades maltesas que se hicieran cargo del barco. Por el momento, Italia sigue sin autorizar el atraque al barco Aquarius, en el que viajan más de 600 migrantes. De estos, 123 son menores no acompañados, 11 de ellos niños pequeños y siete mujeres embarazadas, rescatados en la jornada del sábado.

Cooperantes de Médicos sin Fronteras que trabajan en el Aquarius han explicado que les queda comida y agua para dos o tres días como máximo.

Por su parte, la respuesta del primer ministro de Malta, Joseph Muscat ha sido no abrir su puerto porque, defiende, este caso no es de su competencia y ha acusado a Italia de saltarse las reglas internacionales y de poner en peligro la vida de los inmigrantes.

Acnur pide un desembarco "rápido y seguro"

Los alcaldes no han sido los únicos que han vertido críticas contra la decisión de Salvini, líder de la ultraderechista Liga. La sección italiana de la Agencia de la ONU para los Refugiados ha urgido a las autoridades de Italia y Malta a encontrar una solución para el desembarco "rápido y seguro" de las personas rescatadas por el Aquarius.

"Los Estados y los actores involucrados deben encontrar rápidamente soluciones que permitan a los migrantes y refugiados a bordo desembarcar de manera segura y rápida. Cientos de personas necesitan urgentemente asistencia, frenando las operaciones, pone su bienestar en riesgo", ha indicado el organismo en Twitter.

Salvini: "Italia no va a inclinarse de nuevo y obedecer"

Mientras el Aquariur permanece a la espera de instrucciones, Salvini ha informado este lunes de que otro barco de la ONG alemana Sea Watch se encuentra en espera de ayudar a migrantes frente a las costas de Libia y ha dijo que Italia no va a "inclinarse de nuevo y obedecer" y que dirá no.

"También el barco Sea Watch 3, de una ONG alemana y con bandera holandesa, se encuentra ante las costas libias, en espera de efectuar la enésima carga de inmigrantes, obviamente para llevar a Italia", ha escrito Salvini en Twitter.

Y ha agregado: "Asociación alemana, barco holandés, Malta que no se mueve y Francia que les rechaza. Y a Europa que no le importa nada. Basta. Salvar vidas es un deber, transformar Italia en un enorme campo de refugiados no". "Italia ha dejado de inclinarse y obedecer. Esta vez dice 'no'", añade.

El barco Sea Watch 3 se encuentra frente a las costas de Trípoli, según marcan los localizadores marítimos, pero la Guardia Costera italiana, que se encarga de coordinar las operaciones de rescate, ha informado a EFE de que no se está efectuando en estos momento ninguna operación de socorro.

La Red de Inmigración pide al Gobierno español que acoja a los rescatados

Por su parte, La Red Española de Inmigración y Ayuda al refugiado ha reclamado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez que designe "un puerto seguro en la costa española" para acoger a los migrantes rescatados por el Aquarius, según ha informado Europa Press.

"Pedimos al Gobierno de España que designe un puerto seguro y muestre así a Europa que no todos en el Mediterráneo están dispuestos a abandonar los Derechos Humanos", reclama en un comunicado el presidente de la ONG, Daniel Méndez. La organización ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Interior una "actuación inmediata". "Es perfectamente conforme a la política de fronteras europea aceptar la designación de puerto seguro", remarca Méndez.

Preguntada por esta cuestión en una entrevista en la cadena Ser, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido que "habría que estudiar" esta petición. "Creo que más allá del caso concreto (el 'Aquarius'), que habría que estudiar, el problema de la inmigración es tremendo y no es de ahora", ha contestado la titular de defensa, quien también ha pedido a la UE que "no mire para otro lado" ante la llegada de migrantes a suelo europeo.