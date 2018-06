El PP cambia de postura y apoya ahora los permisos de paternidad iguales e intransferibles de Unidos Podemos

El Congreso apoya por unanimidad equiparar los permisos de maternidad y paternidad: todos los grupos han mostrado su apoyo a la proposición de ley de Unidos Podemos que plantea unos permisos de paternidad iguales, intransferibles y pagados al 100%. Es más, después de que el Gobierno de Rajoy vetara hasta en dos ocasiones esta propuesta por suponer un incremento del gasto, el grupo popular ha anunciado que apoya ahora la iniciativa de Unidos Podemos que se votará este martes por la tarde en el Congreso.

La diputada popular María del Carmen Dueñas Martínez ha asegurado durante el debate previo que el PP "siempre se mostró favorable a los permisos iguales e intransferibles" pero que cualquier revisión que afectara al sistema de Seguridad Social o supusiera un aumento del gasto debía ser revisada por el Pacto de Toledo. "Ya les anuncio que en aras de la responsabilidad que hemos ejercido como Gobierno vamos a votar a favor. Es importante dialogar y consensuar. Espero que en un futuro próximo estas situaciones estén normalizadas en nuestra vida diaria", ha dicho la diputada.

El pleno del Congreso comenzaba con el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, defendiendo su propuesta para equiparar en 16 semanas el permiso de maternidad y paternidad, hacerlos intransferibles y que estén pagados al cien por cien. "Los hombres no estamos para ayudar a las mujeres en la crianza, estamos para repartir las responsabilidades al 50%, estamos para corresponsabilizarnos. Los cuidados tienen que estar en el centro, no puede ser que sigan sirviendo para discriminar a las mujeres en el mercado laboral, tienen que revalorizarse", defendía.

La propuesta de Unidos Podemos contempla 16 semanas para cada progenitor que no pueden cederse sino que se conciben como un derecho individual. Las dos primeras semanas son obligatorias y deberían cogerse inmediatamente después del parto o la adopción. Las siguientes cuatro semanas también son obligatorias pero podrían cogerse en cualquier momento dentro del primer año. El resto, seis semanas, pasan a ser voluntarias (una persona puede decidir no cogerlas, pero en ningún caso se podrían ceder al otro progenitor) y también libres dentro del primer año.

"Históricamente se han aplicado políticas de conciliación dirigidas solo a las mujeres, algo que solo conseguía reproducir una estructura patriarcal que reproducía roles de género. Hacen falta políticas que nos obliguen a los hombres a cuidar y a hacernos corresponsables. C uando los permisos no son intransferibles al final son siempre las mujeres las que se encargan en exclusiva de las tareas de cuidado. ¿Es transferible el derecho a la sanidad, a la educación pública, a las vacaciones? Los derechos no deben ser transferibles", ha dicho Iglesias.

Todos los grupos, a favor

Después de la intervención de Iglesias, todos los grupos se han pronunciado, uno a uno, a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley. Esto implica que ahora comenzará un periodo de enmiendas de quince días prorrogables y que después se tramitará como ley. Es previsible que en esas enmiendas salten las diferencias: entre las propuestas que han presentado Ciudadanos o el PSOE hay notables distinciones con la de Unidos Podemos, lo que augura debate. Aunque el Gobierno ya ha anunciado su disposición a dialogar (su propuesta tiene muchos puntos en común), en el caso del modelo que plantea Ciudadanos, las diferencias son más acusadas.

La diputada del PSOE Esther Peña Camarero ha asegurado que apoyan la iniciatva "además de por justicia social, porque la integración de la igualdad en la respuesta economía es clave para sacar adelante este país". "Hablamos de un derecho que se convierte en un instrumento para fomentar la igualdad y un cambio hacia actitudes menos sexistas", ha dicho. Sin embargo, Camarero ha utilizado la expresión "remuneración adecuada" en lugar de "pagados al cien por cien", algo que ya hizo el presidente del Gobierno la semana pasada y que arroja dudas sobre la posición del Ejecutivo al respecto de cómo deben pagarse estos permisos.

Para la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, la ampliación de los permisos es "un paso más hacia la igualdad, corresponsabilidad y el aumento de la natalidad", aunque ha señalado que necesita acompañarse de otras medidas. Reyes ha criticado que tanto Unidos Podemos como el PSOE votarán no a la ampliación del permiso que Ciudadanos pactó por el PP porque no cumplía con el principio de no transferibilidad.