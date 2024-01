El candidato del PNV en Álava se muestra “muy cercano” al partido y agradecido de la “responsabilidad”

El candidato del PNV por Álava, Joseba Díez Antxustegi, que ocupa el lugar que ha tenido Iñigo Urkullu en las autonómicas de 2016 y 2020, ha presentado su designación con naturalidad. Ante el hecho de que no se encontrara en la lista propuesta por la dirección pero luego fuera el aspirante más votado en el territorio de Álava, ha indicado que no es algo que “pasa de un día para otro” y que en ningún caso ha sido “un pulso al partido”. Según ha destacado, siempre ha sido una persona “muy cercana” a la ejecutiva y, en especial, a su presidente, José Antonio Suso, como recogió este periódico cuando trascendió la noticia.

Díez Antxustegi, que ha concedido una entrevista a Radio Vitoria, ha asegurado que es una “grandísima responsabilidad” sustituir como cabeza de lista a Urkullu, del que ha destacado su “relevancia política e incluso histórica”. Asimismo, ha explicado que no ha pensado si dejará su responsabilidad actual, la de portavoz en las Juntas Generales de Álava, informa Europa Press. A sus 31 años, ha indicado también que pertenece a una nueva generación aunque no cree en “hacer rupturas” con el pasado. Ha asegurado que pretenden atraer a la gente joven con un proyecto que resuelva sus demandas, que son la vivienda o “un empleo de calidad y bien remunerado”.

“Nuestro proyecto es un proyecto inconformista, aspiramos a lo máximo. Queremos la mejor Euskadi posible y sabemos que no es igual un país que otro un tipo de país que otro pero las cosas hay que hacerlas de una forma realista y lo que no vamos a hacer nunca o lo que nadie puede esperar del PNV es que ofrezca cosas que no puede cumplir”, ha señalado. Díez Antxustegi ha afirmado que el PNV va a estar en realizar una campaña “de guante blanco” y quien “espere del PNV la confrontación, el ruido, el barro, la bulla, se equivoca”. “Quien quiera estar en ese tipo de disputas o en ese tipo de barro, allá ellos”, ha zanjado.