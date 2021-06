Euskadi tendrá su primer fin de semana con bares hasta medianoche desde octubre a pesar del plan de Sánchez

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado ha recogido el nuevo y polémico plan del Ministerio de Sanidad para regular la hostelería y el ocio nocturno y que abocaría al cierre del interior de los bares y restaurantes en Euskadi por tener una tasa de incidencia de la COVID-19 superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya mostró su enfado con el Gobierno de Pedro Sánchez por la invasión competencial y adelantó que no acatarían las nuevas medidas, aunque formalmente sean de obligado cumplimiento en todas las comunidades. Este sábado, conocido el texto definitivo, no ha habido pronunciamientos más allá de un recordatorio de que el plan que está en vigor es el propio de Euskadi y que precisamente desde este miércoles ha permitido flexibilizar las restricciones en hostelería. Éste es el primer fin de semana con interiores y terrazas abiertas hasta medianoche desde octubre y nada hará cambiar esa realidad.

Euskadi pinchará desde este sábado la segunda dosis de AstraZeneca a los que han rechazado cambiar a Pfizer

Saber más

Se da la circunstancia de que el PNV gobierna en coalición con los socialistas, cuya posición se ha visto comprometida en tanto que, además, gestionan la cartera competente en materia de hostelería, la de Turismo, Comercio y Consumo de Javier Hurtado. El PSE-EE manifestó no estar de acuerdo con los cambios propuestos desde Sanidad por la ministra Carolina Darias y también que apostaba por la regulación autonómica de bares y restaurantes, diseñada con su participación en la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi, conocida como Labi. Así lo sigue creyendo el PSE-EE pero, este sábado, han destacado que la no aplicación de las restricciones no responde al choque de trenes entre Urkullu y Sánchez o a un ejercicio de insumisión sino al trabajo de consenso y acuerdo interinstitucional. En comunicado, han destacado que hay una nueva cláusula en la redacción definitiva del Ministerio de Sanidad por la que las medidas se pueden adaptar en función de las "especificidades" de cada lugar.

"La vía abierta responde a la demanda de acuerdo y consenso planteada por el PSE-EE desde sus responsabilidades en el Gobierno vasco, tanto por parte de la secretaria general y vicelehendakari, Idoia Mendia, como del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, [...] y hace posible, además, dar una respuesta positiva a otras medidas recogidas en la resolución [...] sin poner en cuestión competencias autonómicas", opinan los socialistas. Desde la parte del PNV del Ejecutivo remarcan que, más que cláusulas, la clave es que las medidas propias vascas tienen "garantías jurídicas plenas" para seguir en vigor. Y añaden que, si esa cláusula tiene realmente la interpretación de poder no aplicar las medidas que se consideren llegado el caso, todo el andamiaje del nuevo plan "no vale para nada".

En todo caso, el objetivo del Gobierno vasco es claro, recordar a la ciudadanía cuáles son las medidas en vigor desde este miércoles y de aquí en adelante también. Puedes leer aquí una guía. En lo tocante a hostelería, el único punto de colisión, podrá permanecer abierta hasta medianoche, lo que supone una ampliación del horario de dos horas respecto al decreto anterior y cuatro más que hasta el final del estado de alarma. El aforo en interiores sigue limitado al 50% -100% en terraza-, mientras que se sigue prohibiendo el consumo en barra o de pie. En cada mesa se podrán reunir -pues aquí todavía no se aplican cambios- un máximo de cuatro personas, mientras que la mascarilla será obligatoria en todo momento, salvo cuando se ingieran comidas o bebidas. Sí permanecen cerrados 'txokos', sociedades, lonjas, discotecas o similares.

Caída de la incidencia, 208.351 positivos totales en la pandemia y 83 ingresados en UCI

Esto llega en una jornada en que la incidencia de la COVID-19 en Euskadi ha continuado un lento descenso, si bien el dato oficial no se actualizará hasta el lunes ya que los reportes en fin de semana no recogen todos los indicadores. El último dejaba esta tasa muy por encima de 150, en unos 200. Son 287 los nuevos positivos, el 3,5% de las 8.105 pruebas realizadas, tanto PCR como antígenos. Los infectados totales ya son el 9,56% de la población, 208.351 personas, pero los vacunados son ya más del doble y este fin de semana la campaña avanzará de manera veloz. Por territorios, los casos se reparten en 170 en Bizkaia, 86 en Gipuzkoa y 31 en Álava. En las últimas 24 horas 28 personas han tenido que ser hospitalizadas y en las UCI no hay cambios, sigue habiendo 83 camas ocupadas con personas con cuadros críticos de esta enfermedad.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.