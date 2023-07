El PNV asume la cartera de Movilidad de Donostia y zanja las diferencias con el PSE-EE con el compromiso de ser “leales mutuamente”

El área de Movilidad y Transporte Sostenible del Ayuntamiento de Donostia lo gestionará esta legislatura el PNV y será Olatz Yarza la persona que asumirá la dirección de este departamento. Se trata de la concejalía que más ha retrasado el acuerdo de Gobierno con el PSE-EE, según reconoció el propio alcalde, Eneko Goia, ya que en el reparto de carteras los socialistas no querían asumir este área por sus discrepancias con la política de la alcaldía en este campo. En la presentación de acuerdo de Gobierno este martes, el alcalde no ha concretado si se han limado las diferencias entre ambos partidos en lo que se refiere a Movilidad y ha preferido centrarse en que se ha conseguido un “acuerdo de gobierno”, “más allá de la distribución de áreas”. “Hemos hablado, mucho, hemos negociado mucho, y hemos llegado a un acuerdo”, que dota a Donostia de “un gobierno estable” para abordar los proyectos de futuro de la ciudad, ha dicho. Sí ha hecho hincapié en que ambos partidos han compartido la necesidad de ser “mutuamente leales” y trabajar todos los temas “de forma conjunta desde el principio”.

Además de Movilidad y Transporte Sostenible que asume Olatz Yarza, hasta poco antes de las elecciones municipales responsable de Comunicación del departamento de Arantxa Tapia en el Gobierno, que en la legislatura anterior gestionaba también Transportes, el PNV se queda con las concejalías de Planificación Urbanística y Nueva Vivienda, que liderará Nekane Arzallus; la de Identidad Cultural, Euskara y Turismo con Jon Insausti; la de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Barrios de la que será responsable Mariaje Idoeta; Seguridad y Convivencia con Martín Ibabe; ; la concejalía de Personas, Gestión Económica y Presupuestaria, con Kerman Orbegozo al frente, y la de Gobernanza Abierta, Digital y Colaborativa con Ana López como concejal delegada.

Por su parte los socialistas asumen las concejalías de Deportes y Vida Saludable, con Iñaki Gabarain como responsable; Diversidad, Inclusión e Igualdad, liderada por Cristina Lagé; Mantenimiento y Servicios Urbanos con Carlos García al frente; Proyectos Urbanos con Ane Oyarbide a la cabeza; y Economía, Empleo Local y Ecología que liderará Marisol Garmendia.

El acuerdo, que da mayoría absoluta al Gobierno en el pleno municipal, se sustenta en cinco puntos que han sido presentados por Eneko Goia y por Marisol Garmendia: Trabajar para que los donostiarras sean el centro de la acción política, impulsar empleos de calidad como instrumento de cohesión social, adoptar decisiones dirigidas a vivir en una ciudad rejuvenecida mediante políticas innovadoras de vivienda, trabajar por una ciudad compartida y construir un futuro sostenible.

Goia ha tendido la mano al resto de los grupos para llegar a consensos “lo más amplios posibles” y Marisol Garmendia ha destacado que el nuevo Gobierno recoge la “pluralidad” de Donostia, “de una ciudad abierta al mundo que va a trabajar por la inclusión social”. “Un gobierno entre diferentes, pero que hacen una apuesta común porque la San Sebastián que es de todos y todas las donostiarras la podamos seguir construyendo con acuerdos y escuchando a la ciudadanía”. “Un gobierno entre diferentes para dar estabilidad y progreso”. “Vamos a poner en el centro de nuestra acción política a donostiarra y cada barrio va a ser el centro de la ciudad”, ha señalado.

Tasa turística, movilidad y vivienda

El pacto de Gobierno presentado este martes recoge “la voluntad de implantación de la tasa turística, haciendo, por tanto, que el turismo sea sostenible, equilibrado y corresponsable”. Una cuestión en la que Goia ha insistido a lo largo de toda la legislatura pasada, pero que no ha encontrado el apoyo del Gobierno vasco, cuyo de departamento de Turismo está en manos del PSE-EE, que no quiere imponer una tasa al turismo sin que la medida cuente con un consenso suficiente, que de momento no existe ni con el sector ni entre las diferentes administraciones.

El acuerdo señala que “al igual que cualquier actividad económica, el turismo también necesita medidas de regulación y control para evitar que los impactos sean negativos. Donostia es una ciudad para vivir, y lo tiene que seguir siendo, y para ello es necesario buscar el equilibrio en el día a día”.

También recoge el compromiso de abordar “desde el consenso la movilidad sostenible de la ciudad con un plan de movilidad pactado con los agentes ciudadanos como uno de los instrumentos fundamentales para reducir las emisiones contaminantes y luchar activamente contra el cambio climático”. A ello señala que contribuirá la finalización de las obras del Topo, “que junto a la apuesta decidida por la mejora del transporte público de Dbus y el sistema Mugi se convertirán en el eje estructural de la nueva movilidad sostenible de la ciudad y su área metropolitana. Asimismo, continuaremos ganando espacio para las y los peatones y seguiremos con el desarrollo de nuevos bidegorris”.

La vivienda supone otro de los puntos esenciales apostando por el “impulso a las nuevas viviendas, especialmente las viviendas de alquiler”. Para ello, anauncian que reforzarán la “urbanización de la vega del Urumea” y proyectarán “soluciones arquitectónicas innovadoras el futuro de los Cuarteles de Loiola”, y culminarán “el acuerdo y el pacto interinstitucional y ciudadano para el futuro de la playa de vías de Easo”.