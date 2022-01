El PSE-EE descarta acuerdos de “envergadura” con EH Bildu pero pide que se sume a la reforma laboral

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que en sus primeros meses tras relevar a Idoia Mendia ha mantenido una ronda de contactos con numerosos agentes políticos y sociales, se ha reunido este miércoles con una delegación de EH Bildu encabezada por Arnaldo Otegi. A su término, Andueza ha afirmado que su partido y la izquierda abertzale todavía no pueden alcanzar acuerdos "de envergadura" más allá de los que mantienen en algunos municipios vascos o de los pactos sectoriales y presupuestarios porque la formación soberanista no ha realizado "una condena taxativa del terrorismo de ETA" y por su apuesta "secesionista", informa Europa Press.

Uno de los tres exalcaldes del PNV en Alonsotegi investigados admite cuatro delitos de corrupción

Saber más

En paralelo, ha realizado un emplazamiento al grupo de Otegi y al resto de grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez para que abandonen "cálculos políticos" y respalden la reforma laboral ante el "riesgo" de que pueda seguir vigente la impulsada por Mariano Rajoy. EH Bildu ha mostrado sus dudas al verla insuficiente, en línea con la posición de la mayoría sindical vasca (ELA y LAB).

👉🏼 @ehbildu-ri eskatu diot lan erreforma babestea, Espainiako Gobernuaren, sindikatuen eta patronalaren arteko akordio historikoa.



Alternatiba bakarra Rajoyren erreforma da, langileentzat hain kaltegarria izan zena.



✅ #Cumplimos pic.twitter.com/JuW5kD9C12 — Eneko Andueza (@enekoandueza) 19 de enero de 2022

En la reunión, Miguel Ángel Morales y Ekain Rico han acompañado a Andueza y Maddalen Iriarte y Gari Mujika a Otegi. El encuentro se ha producido en la sede de EH Bildu y se ha prolongado a lo largo de una hora y media larga, en "un clima de normalidad", según ha afirmado en un comunicado la formación abertzale, que ha "contrastado opiniones sobre todos los temas que se están trabajando en las instituciones y que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía". Andueza ha afirmado también que la reunión se ha desarrollado "en buena sintonía". "Me quedo con el respeto y buena sintonía que está habiendo en todos los encuentros con todos los partidos. Creo que eso es fundamental, contribuye al buen desarrollo y a los avances que podemos hacer como sociedad, y que desde la política demos buen ejemplo. Creo que exigen unos mínimos de corrección y de educación que siempre se mantienen y es importante", ha remarcado.

Otegi no ha realizado declaraciones tras la reunión, pero sí Eneko Andueza, quien ha afirmado que las direcciones de ambas formaciones políticas han hecho un análisis "muy profundo de la actualidad política, tanto nacional como en el ámbito de Euskadi". "Hemos constatado puntos de acuerdo, pero también profundos desacuerdos", ha asegurado. En este sentido, ha subrayado que las grandes divergencias se enmarcan en materia de convivencia. "Estamos de acuerdo todos en que tenemos que seguir avanzando, pero nosotros le hemos exigido a EH Bildu que sigan dando pasos y que sus declaraciones vayan ratificadas por hechos que constaten a la sociedad vasca que tienen una voluntad real y sincera en seguir avanzando en esa convivencia que todos estamos esperando", ha señalado.

El secretario general del PSE-EE ha recordado que mantienen "acuerdos puntuales en lugares puntuales sobre proyectos puntuales" -el mismo argumento que dio en la entrevista con elDiario.es/Euskadi- porque necesitan tener una estabilidad que otros partidos no les dan. "Valoro positivamente que eso se produzca, porque está permitiendo que en algunas localidades logremos avanzar en el desarrollo de proyectos estratégicos para esas ciudades. A partir de ahí, no creo que en estos momentos se den las circunstancias ni bases mínimas para poder alcanzar acuerdos de mayor envergadura", ha asegurado.

Lo que distancia a su partido de EH Bildu es "la falta de una condena taxativa del terrorismo de ETA y del reconocimiento del daño causado". "En tanto en cuanto no se produzca, el PSE-EE no va a participar de ningún proyecto compartido con EH Bildu y mucho menos si, de alguna manera, se pone encima de la mesa siempre la cuestión identitaria. Nosotros nunca vamos a participar de un proyecto que, en su base fundamental, está el secesionismo y la apuesta por la independencia de Euskadi", ha subrayado. Tras apuntar que no quieren "ningún procés a la vasca", ha insistido en que, si van por ese camino, "no podrán contar nunca con los socialistas". Para Eneko Andueza, "es fundamental" que EH Bildu "condene el terrorismo y reconozca el daño causado porque contribuiría a reconocer el error de la violencia y el terrorismo que tanto dolor ha causado y que ha evidenciado que no ha servido para nada".

Andueza ha puesto en valor el apoyo de EH Bildu a los presupuestos del Gobierno vasco de 2022, y le han reclamado que "no sea un gesto puntual, para la foto", sino que se extienda a "los avances sociales" que impulsan los socialistas vascos en el seno del Ejecutivo autonómico. "Creo que tenemos retos muy importantes en esta legislatura, en los que les hemos invitado a participar, como al resto de fuerzas políticas con representación en el Parlamento, como en la Ley de Empleo, la reforma de la RGI, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otros avances sociales, en materia de empleo, vivienda o consumo, que es importante que cuenten con un respaldo, más allá de esa mayoría absoluta que garantizamos los dos grupos que sustentamos al Gobierno vasco", ha indicado.

Socialistas vascos y EH Bildu también han abordado el tema de la reforma laboral, acordada entre el Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, CC.OO. y UGT, y la CEOE, que debe convalidarse en el Congreso de los Diputados. El líder del PSE-EE ha querido "dejar claro que es fundamental que los grupos políticos que posibilitaron la investidura" de Sánchez apoyen la modificación legislativa porque "avanza en derechos para los trabajadores". En esta línea, mantiene su "confianza en que esto pueda solucionarse". "Cada cual tiene que ser responsable y ser consciente de cuál es la situación real que estamos viviendo en estos momentos, el llamamiento que está haciendo el Gobierno, y la oportunidad que tenemos delante para ratificar y sacar adelante una convalidación de un decreto que va a traer más derechos a los trabajadores", ha precisado.

Eneko Andueza ha advertido del "riesgo" que existe de que siga vigente la reforma del PP y, por ello, "cada cual no puede mirar al vecino para ver qué va a hacer o pensando que va a ser el vecino" el que va a propiciar la aprobación de la norma. Por ello, ha llamado a la responsabilidad, a dejar de hacer "cálculos políticos" y aprovechar "la oportunidad nada desdeñable de dejar atrás la tan lesiva" modificación de la Ley de los populares.

🎥 El Secretario General del PSE-EE, @EnekoAndueza, se reúne con la dirección de @EHBildu, encabezada por su Coordinador General, @ArnaldoOtegi, dentro del calendario de encuentros programados con agentes sociales y políticos.



✅ #Cumplimos pic.twitter.com/LSznAPmiLt — Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak / ❤️ (@socialistavasco) 19 de enero de 2022

Aunque ha admitido que la nueva reforma laboral puede no satisfacer a todos, ha subrayado que una de sus mayores virtudes es que ha conseguido poner de acuerdo a sindicatos, patronal y Gobierno. "La decisión es muy clara: si no sale adelante, la alternativa es quedarnos como estamos, y seguir manteniendo una reforma laboral, la de Mariano Rajoy, que es tremendamente lesiva para los trabajadores de este país", ha manifestado. Eneko Andueza ha considerado que es "algo histórico, una oportunidad" sacar adelante la nueva modificación de la Ley, "que avanza en derechos para los trabajadores", y que es resultado del consenso entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal. "¿Los partidos que están diciendo que no a la reforma laboral, quieren seguir con la reforma laboral de Mariano Rajoy o quieren avanzar conjuntamente con el conjunto de España en consolidar derechos para los trabajadores del país?", ha preguntado, para avisar de que "nadie tiene que estar en disposición de dejar pasar este tren".