El “retraso” en el reparto de los fondos europeos a Euskadi enciende la precampaña

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, se ha quejado este martes del retraso con el que están llegando a Euskadi los fondos europeos, que se consideran imprescindibles para la recuperación de la economía vasca tras la crisis motivada por la COVID-19. No es la primera vez que lo hace. Desde el principio, Azpiazu ha criticado lo que cree que es un reparto a cuentagotas, en función de la población de cada región -con lo que Euskadi sale perjudicado respecto a otras- y sin dejar margen suficiente de actuación a las comunidades autónomas para su gestión. Pero este martes, a la queja del consejero, que ha secundado varias veces el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha unido la Aitor Esteban que será cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados, dejando claro lo “importante” que es que el PNV esté en Madrid para defender “asuntos fundamentales para Euskadi” como los Fondos Next, y ante el temor de que las próximas elecciones generales se planteen como un voto a favor o en contra de Sánchez, perjudicando a los demás partidos. Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Euskadi, el socialista Denis Itxaso, ha salido en defensa del reparto que se está haciendo de estas ayudas desde el Ejecutivo central. Los fondos y el dinero que conllevan calientan ya la precampaña hacia el 23-J.

Será el próximo lunes 19 cuando el consejero Pedro Azpiazu comparezca a petición propia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento Vasco para dar cuenta del estado de situación de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y sobre el MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), y su afectación en Euskadi, pero este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno ya ha dejado claro que los fondos europeos están viniendo, pero “poco”. Ha recordado que este 2023 es el último año en el que, en principio, Europa va a dar fondos y el último para comprometer fondos a proyectos concretos y, “a estas alturas de 2023 habiendo pasado 2021 y 2022”, España dispone en torno a 30.000 millones de los 70.000 millones iniciales -que se ampliaron hasta 80.000 millones- de subvenciones que se prevén que reciba, lo que supone “una cuantía globalmente baja”. De ese total de 89.000 millones, aproximadamente 22.000 millones se han distribuido por conferencias sectoriales y lo que ha recibido Euskadi es “bastante poco”, en torno al 4,7% ó 4,8%, “un indicador parecido al de la población”, frente a lo que defendía el Gobierno de que se realizara el reparto en función de la existencia de proyectos transformadores.

Es decir, que en total ha llegado al Gobierno vasco unos 1.000 millones, repartidos a través de conferencias sectoriales, y otros 500 millones a empresas y a instituciones. “Es una cuantía pequeña”, ha señalado. “No es por molestar ni por meter el dedo en el ojo a nadie, estamos queriendo que esos recursos se ejecuten. Europa lo quiere, yo creo que el Gobierno español también lo quiere y nosotros lo queremos y lo necesitamos. Con lo cual, vamos a seguir peleando”, ha manifestado.

Para ello, han pedido “flexibilidad” y que se aborde la posibilidad de que haya los PERTE regionales (Proyecto Estratégico Regional) para tener una capacidad directa de gestión sobre proyectos vascos y que, cuando no se pueda cumplir el objetivo con el dinero recibido, se pueda destinar a otro que “respete el marco europeo”. Además consideran necesario adjudicación directa a proyectos de ejecución inmediata, cumpliendo los requisitos, y agilizar la burocracia.

En cuanto a la Ejecución de los fondos que gestiona directamente el Gobierno vasco , a la espera de que ofrezca más detalles el lunes, ha señalado que serian unos 800 millones, que se corresponde con el 80% de lo que gestiona de forma directa. Un grado de ejecución que ha considerado bastante “elevado”.

Poco antes de la comparecencia del consejero tras el Consejo de Gobierno para dar cuenta de las directrices de los próximos presupuestos y anunciar una revisión al alza de los principales indicadores macroeconómicos, Aitor Esteban denunciaba en la Sabin Etxea, sede del PNV en Bilbao, que se han destinado “cero euros” a Euskadi de los más de 600 millones de Fondos Next para carreteras, porque las vías vascas no están dentro de la red del Estado, sino que son competencia de las diputaciones forales. “¿No somos europeos?, ¿los fondos europeos no son para las vascas y para los vascos”, ha preguntado, para pedir una rectificación al Ejecutivo de España y advertir de que reclamarán ese dinero donde sea necesario.

El portavoz hasta ahora del PNV en Congreso y cabeza de lista por Bizkaia para las próximas generales ha criticado, como Azpiazu, la lentitud y “desastrosa” gestión de los Fondos Europeos por parte del Gobierno español, que son “fundamentales” para Euskadi. Pero además, ha lamentado que de los 343 millones de euros destinados en el Estado para obras en los túneles de las redes de alta capacidad, se han destinado “cero euros” a Euskadi, la misma cantidad que, según ha precisado, se invertirá en la Comunidad Autónoma Vasca de una nueva partida de 300 millones para “eliminar ruido en carreteras”. “Parece que se va a repetir lo mismo”, ha advertido, porque es un dinero que se destinan a la red de carreteras del Estado y en Euskadi “no hay ni un kilómetro” de vías estatales, porque estén en manos de las instituciones forales.

También ha criticado que, de los más de 1.200 millones del PERTE de las lenguas, sólo dos millones hayan sido para el euskera, lo que demuestra “esta absoluta falta de sensibilidad del Estado, que viene a unirse a la desastrosa gestión que viene realizando”. Aitor Esteban también ha citado el PERTE del automóvil, “que tuvo que repetirse” y otros once anunciados, de lo que “no se han hecho ni la mitad”. “2023 era el año en que se iba a desarrollar todo”, ha señalado, recordando que el Ejecutivo decía “que ahora se iba a acelerar y vienen las elecciones”. Por eso, ha insistido en la necesidad de un PNV fuerte en Madrid, porque “no se trata de unas elecciones presidenciales y de Feijóo o de Sánchez. Se trata de que elijamos a la gente que tenga en cuenta los intereses de Euskadi, sin fastidiar al resto, intentando colaborar, con capacidad negociadora, hablando, dialogando y conociendo cómo funcionan las cosas allí”, ha dicho.

Por su parte, el socialista Denis Itxaso, delegado del Gobierno en Euskadi, ha asegurado que no cree, “en absoluto, que el adelanto electoral vaya a retrasar o paralizar la llegada de fondos europeos a Euskadi”. En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha puesto en cuestión las críticas del consejero y el PNV, asegurando que la gobernanza de los fondos europeos es compartida con el Gobierno vasco. De entrada, ha apuntado que el 50% de los 1.784 millones de euros -el Gobierno vasco habla de 1.500 millones- que han llegado ya a Euskadi los gestiona el propio Gobierno vasco. “Es el Gobierno vasco a través de sus departamentos quienes están haciendo las convocatorias en campos de su competencia”, ha señalado.

Tampoco ha admitido retrasos. “Los fondos europeos están llegando como en ningún otro país de Europa” y están contribuyendo a una “transformación sin precedentes de la economía española y por ende también de la economía vasca”, ha señalado.