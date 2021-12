La vacunación pediátrica comienza este miércoles en 61 colegios de Extremadura

Alrededor de 30.000 menores de Extremadura de entre 11 y 9 años comienzan desde este miércoles a recibir la vacuna pediátrica contra la COVID-19. En esta primera jornada serán 61 los colegios donde se administrará el antídoto, que en las próximas jornadas, hasta el 22 de diciembre, se extenderá al resto de centros escolares. El 10 de enero se retomará el proceso hasta llegar a los estudiantes de 5 años.

La jornada previa ha estado marcada por la falta de información de los padres y madres, aunque bien pasado el mediodía del martes comenzaron a recibir comunicaciones de los colegios sobre si su hijo o hija recibiría la vacuna el 15 o en días posteriores. El Servicio Extremeño de Salud prevé finalizar la administración de la primera dosis a los estudiantes de 11, 10 y 9 años antes de las vacaciones navideñas, aunque en las áreas de salud más pequeñas acabará ya este viernes.

La Consejería de Sanidad ha optado por administrar el antídoto en los centros educativos al entender que el proceso ganará en agilidad y para conciliar la vida familiar y laboral, ya que de otro modo los responsables de los menores tendrían que acompañarlos a los centros de salud, hospitales o vacunódromos. No obstante, esta decisión ha generado polémica entre alunas asociaciones de madres y padres, que reclamaban estar presente en el momento de la vacunación.

El director general del SES, Ceciliano Franco, ha afirmado este martes que es razonable que haya personas que no quieran exponer a sus hijos a una vacunación en el centro escolar y, desde luego, no las van a dejar de vacunar, por lo que "no tenemos ningún inconveniente en que se atienda a los niños en los centros sanitarios, pero la agilidad de la vacunación, el evitar aglomeraciones y el procedimiento mismo de la vacunación indican que lo más fácil y lo más operativo es hacerlo como está previsto, sin la presencia de los padres".

Según el protocolo que han recibido, los menores tendrán que esperar 30 minutos en el punto de vacunación tras recibir la dosis. Transcurrido ese tiempo, los estudiantes podrán regresar al aula, aunque los padres y madres que lo deseen podrán recoger a sus hijos para llevarlos a casa.

Los centros escolares han habilitado gimnasios, bibliotecas y aulas para que los equipos sanitarios del SES puedan hacer uso de estas instalaciones y el proceso de vacunación genere las menores molestias posibles al resto de alumnos.

Según los colegios consultados por este diario, la negativa de los padres a que los menores de entre 9 y 11 años reciban la vacuna contra la COVID en Extremadura es "meramente testimonal" y en esos centros no alcanza ni el 1%.

Pauta completa

Los menores de 11 años también deberán ponerse una segunda dosis de la vacuna. Entre la primera y segunda deberán transcurrir 8 semanas porque, según el consejero de Sanidad, José María Vergeles, parece que hay evidencias de que con este tiempo de espera entre una y otra “se gana en defensas”.

Vergeles insistió recientemente en vacunar a estos menores porque, aunque es cierto que tienen muy pocas complicaciones graves, pueden desarrollar un síndrome de inflamación multiorgánico “que les puede llevar a la UCI y que no se presenta en otras edades”, así como desarrollar un cuadro parecido a la enfermedad grave en otras edades.

Otro de los motivos por los que es aconsejable la vacuna para la edad pediátrica es que en otras edades el 10 por ciento de personas que han pasado esta enfermedad han desarrollado el síndrome de covid prolongado “y, por evidencia científica, también se puede producir en la edad pediátrica”.

Un tercer argumento es que muchos de estos niños pasan el virus de forma asintomática y vacunarlos “es un compromiso con el resto de la sociedad”, subrayó el consejero.