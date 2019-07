CRÓNICA | Swing en La Manga del Mar Menor con Zoot Suiters

El último de los conciertos gratuitos que Jazz San Javier programa cada nueva edición en diferentes plazas de la población, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor tuvo como escenario el Puerto Deportivo “Tomás Maestre” de La Manga, en el que como años anteriores, el reclamo de un concierto gratuito y programado en la correspondiente edición del Jazz Festival de San Javier suscitó una masiva asistencia de un público muy diverso y divertido en la noche de este miércoles, que animó y fue animado por los componentes del grupo murciano ZOOT SUITERS. Algo más de hora y media durante la que un Maestro de Ceremonias animaba, solicitaba a los técnicos las luces del recinto para comprobar qué reflejaban las caras de los presentes y dirigía con sus gestos, voz y música al personal. Se trataba del cantante Coco Carmona; un auténtico animador vestido con traje y pajarita blancos a lo Cab Calloway, que no perdió en ningún momento su simpatía y humor para interpretar docena y media de viejas canciones de jazz de las décadas 20 y 30 del pasado siglo XX y siempre acompañado magníficamente por sus compañeros de formación compuesta por Oliver König, en el saxo y clarinete; Jaime de la Cruz, trombón; José Manuel Lucas, trompeta; Oliver Cuello, guitarra y voces; el contrabajo de Mario Martínez y el baterista Rafa Gilabert.

Zoot Suiters hicieron bailar al personal en La Manga Goio Villanueva

Esta banda de siete músicos saben divertir, animar y hacer bailar a quien acude a sus conciertos y a fe de que en la noche pegajosa en cuanto a lo meteorológico que había en el Puerto “Tomás Maestre” de La Manga, su música hizo honores a la meteorología y se pegó a nuestros cuerpos como esa brisa marina entre dos mares, que era imposible de quitarse de encima. Y encantados de que así fuera. Para comenzar atacaron con “Let It Roll Again”, que ya dibujó el espacio por el que iba a transcurrir este concierto. Tras saludar, ver las caras de los asistentes porque, dijo Carmona, “si las caras están sonrientes, alegres, es que todo va bien. Y ustedes tienen unas caras estupendas de alegría”, continuaron con una pieza que se hizo muy popular, entre otras voces, por Dina Washington titulada “I Diddle”. A partir de ahí, el público se mostró absolutamente dispuesto a disfrutar de esta música que proponían Zoot Suiters que continuó con otra batería de piezas alegres como “Walk On The Wide Side”, “Putting On The Ritz”, “Bei Mir Bist Du Schön” u otro clásico como es “St. James Infirmary”, en la que Coco Carmona interpretó como el recordado Louis “Satchmo” Armstrong.

Así estaba de repleto el recinto y terraza del restaurante aledaño en La Manga Goio Villanueva

El recinto del concierto y el comedor exterior de un conocido restaurante aledaño cuyas mesas estaban llenas, se mostraban entusiasmados con este “swing” que dejaban escapar al viento los murcianos de Zoot Suiters. Nadie andaba quieto ya por entonces. Hasta los comensales de ese restaurante apenas podían terminar su cena, porque el ritmo no les dejaba parar quietos. Por si ello fuera poco, Coco Carmona agradeció la presencia (llegaron a media canción) de varias parejas del colectivo “Murcia Swing”, que les siguen allá donde van para animar los conciertos con sus bailes e invitar, al tiempo, a los que presencia el mismo a que se sumen con ellos a ese baile. Así que la música continuó sonando con piezas, insisto, muy conocidas de aquellos años como “Ma Babe Jut Cares For Me” que aunque popularizada por Nina Simone muchos años después, la pieza fue escrita para una película titulada “Whoopee!” en 1930. Y a ella le siguieron “Route 66”, “Rhytmn On The Radio” o la instrumental “Midnight In Moscow”, que Coco Carmona aprovechó para bajar del escenario y marcarse un baile con una chica de “Murcia Swing” animando, así, a que todo el público hiciera lo propio.

Oliver Cuello y Mario Martínez en acción Goio Villanueva

El repertorio que Zoot Suiters había preparado era extenso y muy variado, como demostraron con una simbólica canción del italiano Paolo Conte titulada “Via Con Me”, que se escuchaba por todos los cafés-cantantes de una época ya pasada pero no olvidada. Luego continuaron con “Lord Oh Lord”, “Old Man Mose” y otro archiconocido tema: “Down By The Riverside”.

El baterista Rafa Gilabert marcando ritmo Goio Villanueva

El tiempo de actuación estaba tasado, más o menos, y aquello tenía que ir acabando según anunció Carmona. Obviamente, el público no estaba de acuerdo porque lo pasaba tan bien, al lado mismo del mar y en ese ambiente de verdadera y amistad que no estaban por la labor. Bueno, pues un poco más de medicina musical con “With Imagination”, “All The Singles Ladies” y, cómo no, “I'm Just A Gigolo” de Louis Prima, que hasta los peces que nadan por el puerto deportivo se les escuchaba corear este éxito.

Coco Carmona, Maestro de Ceremonias y voz del grupo Goio Villanueva

Fin del concierto, con un público puesto en pie aplaudiendo, silbando y gritando “¡Bravo, bravo!” a los murcianos de Zoot Suiters. Naturalmente pedían otra más, a lo que accedieron con una pieza muy popular titulada “Alright, Okay You Win”, con la que cerraron su nuevo paso por Jazz San Javier los murcianos de Zoot Suiters.

Coco Carmona también bajó del escenario para bailar

En definitiva, noche veraniega en el Puerto “Tomás Maestre” de La Manga, con ambiente pegajoso y mucho “swing” a cargo de Zoot Suiters, que supieron cómo mover al público, divertirlo y animarlo. Un público que respondió desde el primer momento al envite de estos siete músicos que son la simpatía y musicalidad adonde quiera que vayan. Felicitaciones a la dirección del festival porque un año más, estos conciertos gratuitos fuera del marco oficial del auditorio Parque Almansa han sido todo un éxito de público y de aceptación de las diversas propuestas musicales de Anna Luna, Dixieland Train, Víctor Aneiros e Invitados y Zoot Suiters.