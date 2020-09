Marta Valero y Mónica Revenga, autoras del proyecto 'Guerreras': "Es un propósito de recuperación y reencuentro del ayer en el hoy""

Este sábado se presenta en Murcia 'Guerreras'. Se trata de un proyecto colaborativo cuyo fruto principal, hasta el momento, es una publicación de cuidadísimo diseño en la que se nos relatan las vidas de mujeres de la Antigüedad cuyas voces fueron silenciadas, y que ahora se liberan por medio de la escritura narrativa. Un trabajo de herstory necesario que aúna la investigación histórica con la literatura y el diseño, de la mano de un equipo multidisciplinar proveniente de un buen número de ciudades distintas. Acaba de arrancar la producción del segundo volumen, y hemos enviado un cuestionario a la coordinadora del proyecto, Mónica Revenga, y a una de las escritoras del segundo volumen, Marta Valero, para que nos cuenten más sobre este proyecto, que va más allá de la publicación de un libro. Esto es, cada una en su estilo y a su manera, lo que nos han respondido por escrito.

¿Qué es el proyecto de Guerreras, cómo podría resumirse?

Mónica: Guerreras aúna varias causas, y propone una visión actualizada y renovadora de luchas que vienen dándose en varios sectores, buscando la compenetración entre las personas y avanzando en el terreno hacia una liberación de la clase trabajadora. Necesitamos conocer correctamente, en primer lugar, nuestra historia: cómo fuimos antes, qué recibimos, qué camino han andado nuestrxs antecesorxs. Necesitamos sostener el planeta donde vivimos, dejando la menor huella tóxica en él, luchando por respetar al resto de seres que lo habitan. Necesitamos una igualdad, tratar y que nos traten con respeto sin distinguir por sexo, raza, condición, economía o edad.

Marta acaba de incorporarse al proyecto y es autora de uno de los relatos que conforman el segundo volumen del proyecto ¿Qué te atrajo de Guerreras?

Marta: Para mí, es la historia de un propósito de recuperación, reencuentro, sensibilización, espacio para lo mental, lo emocional y lo corporal, del ayer en el hoy. Enfocado desde la ausencia de las huellas de mujeres que han habitado la tierra, de punta a punta, de lado a lado. Despierta en mí una fuerza que late, se hace preguntas, y requiere de espacio, que se fragua desde el tiempo y con el tiempo. Así que este proyecto es un espacio donde desplegar verdades reprimidas. Desde una invitación libre de condiciones, abierta a cualquier persona que advierta, que sea consciente del propósito del proyecto y que es bienvenida a participar y aportar algunas de sus huellas o marcas.

Felizmente ha habido en los últimos años muy buenos ejemplos de proyectos de herstory. El vuestro tiene, al menos, dos singularidades. La primera es que la mayoría de las mujeres son muy desconocidas y apenas existen datos sobre ellas ¿Cómo ha sido el trabajo de investigación?

Mónica: La investigación ha sido llevada a cabo durante años, anotando datos de aquí y allá, recopilándolos, ordenándolos, descartando la idea cuando había demasiada poca información, y poniendo en un segundo lugar las referencias cuando había demasiadas. Encontramos a muchas mujeres, y por algún lado había que empezar para podernos empapar y ponernos en su piel, que era lo que más nos importaba, así que recogimos todo lo posible sobre cada una de las elegidas. Las necesitábamos como referentes, para saber que no toda la historia es como nos la han contado.

Marta: En mi caso, he sido receptora de las conclusiones de la investigación, ya que mi aportación ha sido colaborar haciendo de la información recabada un relato. Asimismo, partiendo de mi curiosidad y mi inconformismo, apelando al contraste de lo que es y queriendo vivenciar la realidad de la información existente, hice un rápido rastreo personal. Fue la manera de adentrarme de manera más consciente en la vida de Berenice de Judea, de quien tenemos tan poca memoria biográfica.

Y el segundo tiene que ver con que los relatos son ficción, no biografías. ¿Por qué escogisteis esa forma de hacer llegar la historia?

Mónica: Viendo que faltaban bastantes partes de sus vidas, ya que quien recopilaba la historia en su momento no debía de estar demasiadx interesadx en conseguir la totalidad de la información (incluso se han encontrado tallas en piedra de ellas, borradas a propósito a través de los siglos), nuestro objetivo verdaderamente no era contar el relato enciclopédico, que ya se puede encontrar en los documentos oficiales que publican arqueólogas y arqueólogos de hoy. Decidimos darle una vuelta: nuestro objetivo era ponernos en su piel, en su lugar; a medida que avanzamos en la lectura, tratar de visualizar y darnos cuenta de qué pensaban y por qué tomaban las decisiones que tomaron.

Marta, ¿cómo fue tu experiencia en la transformación de la biografía en un relato de ficción?

Marta: Continuando con la anterior respuesta, es oportuno ampliar para qué recorrí un camino que ya habían recorrido otras, y que me habían contado "qué había". Para mí es una forma de estar en el mundo, incluso una marca personal: revivir esa vida para transitarla desde mí, porque me percibo cerca de Berenice,y revivo así una rabia y un anhelo de equidad. Me topo de frente con que, sí, fue una mujer desterrada más, 'destronada', omitida por la historia, desdeñada por quien la escribiera, en cualquier de las formas de historiar.

Fue una mujer anclada a marcas en relación con el sexo opuesto, idas y venidas y demás desavenencias que nos han llegado impregnadas de sensacionalismo, y que no atendían al resto de facetas de ella, como persona, por ejemplo. Así que desde esa base que tenía, cruda, quise inventar una devolución que se alejara del estilo sensacionalista que rodea la información que tenemos de Berenice. Para acercarme desde el corazón, el que late y no el que piensa, no el que juzga sino el que acompaña a vivir, con v doble y con cé con consciencia. Personalmente, en cuanto a la parte técnica, y desde mi posición novicia en la publicación de un relato o cuestiones análogas, viví momentos de bloqueo, de ausencia de inspiración...

Guerreras nace en 2018 y ahora está a punto de publicarse el segundo libro. ¿Cómo ha sido el trabajo estos años, qué momentos han sido los más significativos? ¿Ha habido diferentes fases, habéis ido incorporando nuevas acciones o facetas?

Mónica: Sobre todo destacaría las dificultades que te encuentras como pequeño equipo que no puede dedicar gran parte de su tiempo a alimentar este proyecto. Hemos podido darlo a conocer muy lentamente, evitando las grandes compañías por rechazar la mentalidad engullidora y capitalista que las mueve, así que ha sido un trabajo de base, de la gente para la gente: somos muchas personas pequeñas en lugares pequeños, moviendo el mundo (parafraseando a Galeano). Un bonito proyecto escondido bajo el peso de las miles de voces que imperan en esa pequeña ventana a través de la que conocemos lo que se hace día a día en el mundo.

Es un proyecto en el que el diseño y la ilustración están muy presentes ¿Era algo pensado desde el principio? ¿Cómo se vinculan las ilustraciones con los textos?

Mónica: Absolutamente, no hay que olvidar que el núcleo del proyecto surge de la necesidad de derrocar aquellas ideas preconcebidas acerca de la mujer en la pareja en una España tradicional; y qué decir de las personas creativas, que parece que siempre tienen que ser precarias, o que tengan que acabar tratando su tarea como un hobby, para los huecos que te deja el trabajo –de cualquier cosa- por cuenta ajena.

El objetivo es desmitificar, y cada vez que alguien compra un libro de nuestro proyecto nos sentimos avaladas por esas cientos de personas que lo conocen y lo comparten. No necesitamos eminencias que nos recomienden, sino la gente.

En tu caso, Marta, ¿Cómo ha sido ese diálogo y qué relación tienes con la parte artística?

Marta: El diálogo con la ilustradora del relato que escribí ha sido mínimo, y fue algo premeditado. Quise que fueran las ilustraciones que llegaran a mí al final del proceso una especie de sorpresa.

Llegué a esta segunda parte de Guerreras casi de las últimas, y me centré sobre todo en vincular con Mónica. Teníamos un amigo en común, y acabábamos de conocernos ella y yo, a 800km de distancia. Este amigo me invitó a participar en el proyecto, pues sabe que para mí la escritura es desde pequeña una vía para re-conectarme.

No me sentía preparada para escribir, me encontré con miedos, a los que sin embargo, y sin habérmelo propuesto de una manera clara, les di la vuelta en un par de días: sentí que tenía más amor que miedo, que las guerreras "siempre estuvimos ahí", que tenía motivos para ir de la oscuridad hacia la luz. Gracias a este impulso de creatividad he comenzado un proyecto laboral, personal y muy anhelado por mí, y que estaba en realidad despierto desde la infancia: pintar.

Por otro lado, la artesanía, el mantener viva la actitud de "hacer cosas con las manos" de la que parte también el proyecto Guerreras, va ligada a una visión humanista, con valores de respeto y consciencia, hacia la naturaleza ambiental y humana.

También son significativas en el proyecto las presentaciones que hacéis en diferentes ciudades, a veces tomando parte de ferias de ilustración y también de actividades y programas socioculturales ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Mónica: Una experiencia muy enriquecedora, en la que conocemos a muchas personas interesantes y lo que están haciendo. Así es como nos ponemos al día con el mundo, y no a través de los medios digitales.

Marta, ¿qué hay preparado para el evento de Murcia y dónde será?

Marta: Será el día 26, si todo va bien (mirad por favor nuestras redes para cambios de última hora: ig: @guerreras_historicas; fb: guerrerashistoricas; Tw: @GHistoricas). Pese a las circunstancias que nos acontecen, ha sido muy fácil contactar y ser escuchadas con nuestro proyecto por la persona que se ocupa del lugar del acto de presentación aquí en Murcia, la cooperativa Ítaca. Fue muy sencillo ponerme en contacto y contar nuestro proyecto, y enseguida recibimos la confirmación de parte de Pedro, al que además le encantó el proyecto. Además, agradezco mucho a todas las personas que estamos colaborando en el proyecto, en las diferentes formas posibles, el acompañamiento, respaldo (y la aportación técnica) que están llevando a cabo. Por supuesto estoy aprendiendo cosicas y poniendo en práctica otras ya validadas por mi experiencia.

La idea preparada para las presentaciones de este segundo volumen de Guerreras es similar entre todas. Dada la alegría de que sea una segunda parte, nos apetece mucho celebrar, de ahí que sea una fiesta para nosotrxs. Y podremos escuchar unas palabras acerca de qué trata el proyecto, cómo nace la idea y una síntesis del recorrido hasta aquí, apoyado con un video ilustrativo, y con un micro abierto a dudas, sugerencias y/o curiosidades varias. Podremos jugar ¡también! a investigar las relaciones entre las ilustraciones y un pequeño fragmento de cada relato. A quien le apetezca podrá también participar en un sencillo taller de escritura creativa y os invitaremos a una infusión, a una cerveza...

El horario será de 17.30 a 19.30 aproximadamente. Sin obviar la protección requerida, haremos uso de las medidas preventivas de seguridad en actos en interiores; para reforzar estas medidas y facilitar que así sean, hay además un número de teléfono (el mío) para confirmar la asistencia.

Una característica fundamental del proyecto es que se trata de algo colaborativo ¿En qué consiste en el caso de Guerreras esta forma de creación? ¿Es posible tomar parte del proyecto en estos momentos?

Mónica: ¡Por supuesto! Es fundamental la energía que todas aportamos, y la opinión y el enfoque también son clave para que entre todas lo llevemos a puerto. Es evidente que no todas las decisiones pueden tomarse en grupo pero estamos cada vez más preparadas para ese trabajo; después de la experiencia nos vamos colocando, además, en cuanto a la manera en que trabajamos mejor como equipo. Es posible formar parte desde ya de Guerreras. En estos momentos lo que nos hace falta es potenciar la campaña para que más personas nos conozcan y poder llevar este volumen a imprenta. En el ámbito creativo aún se sigue requiriendo una buena escritura para una nota de prensa, dotes de dibujo y diseño para un cartel… Estamos siempre en ello, tratando de sacar lo mejor de nosotras. Si quien lee estas líneas está interesadx en formar parte de cualquier manera que considere oportuna, estamos muy abiertas a escuchar pedradas y propuestas. Que nos escriba a hey@guerreras.es

¿Cuáles son los siguientes hitos de Guerreras?

Mónica: Como puedes ver en la campaña de goteo el proyecto tiene un gran potencial hasta la fecha, solo hace falta que nos encuentren las suficientes personas interesadas en que cada objetivo pueda llevarse a cabo. Queremos dar a conocer a mujeres de la Antigüedad pero también nuestra forma de trabajar y todo lo que somos capaces de hacer. Tratamos de construir el proyecto que nos hubiera gustado ver vivo cuando teníamos esa edad en que nos lo empezamos a preguntar todo. Y a día de hoy seguimos preguntándonos muchas cosas, tras ver la gran relevancia de este proyecto.