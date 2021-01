Ciudadanos propone investigar en la Asamblea Regional la lista VIP de vacunados: "Los abusos son intolerables e injustificados"

La portavoz del Gobierno regional y líder de Ciudadanos en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha anunciado este lunes en una rueda de prensa que su partido ha decidido poner en marcha en la Asamblea Regional una comisión de investigación para "llegar hasta el final" en el caso de la lista de VIP de vacunados contra la COVID-19 y que ya le ha valido la dimisión al consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, y la alcaldesa socialista de Molina de Segura, Esther Clavero. "Es la única manera que vemos de llegar hasta el final en este asunto, de recuperar la confianza de los ciudadanos y conocer de legítima lo que por transparencia se ha solicitado: es decir, si como se sospecha se vacunaron más políticos, familiares o allegados" del personal de la Consejería de Salud.

Desde el Partido Popular, a través de su portavoz parlamentario, Joaquín Segado, ha adelantado esta mañana en una nota de prensa que "el Gobierno regional proporcionará la lista de vacunados a los diputados regionales que lo soliciten en la Asamblea Regional". "Se trata de un derecho amparado por el reglamento de la Cámara" ha añadido Segado en referencia al artículo 13 que regula "el derecho" de los diputados regionales a "recabar de la administración de la Comunidad los datos, informes o documentos, consecuencia de las actuaciones realizadas por la Administración y todos sus organismos dependientes".

A este respecto, Vidal ha insistido en que no consideran "necesario" hacer pública la lista de los 40.000 murcianos que se han vacunado "pero sí tenemos derecho a saber qué altos cargos lo han hecho, así como sus familiares, usando su posición de privilegio para vacunarse sin forma parte de los grupos prioritarios". Una información que han decidido recabar a través de la comisión de investigación que reclamarán este martes a la mesa de la Asamblea regional. "Esperamos que los demás grupos apoyen esta investigación, la ejemplaridad es una exigencia para todos los cargos públicos".

La líder de Ciudadanos no ha escondido en su comparecencia y a pregunta de los periodistas la crisis que atraviesa la coalición de gobierno que mantienen con el PP. "Lo que ha ocurrido ha sido un hecho muy desagradable en el seno del ejecutivo; y no se trata de una enmienda a la totalidad de la gestión de la pandemia pero hemos venido a gobernar con responsabilidad y no entregamos un cheque en blanco a nadie, por eso hemos tenido que actuar".

En su opinión, tanto PP como PSOE han utilizado el proceso de vacunación para criticarse mutuamente pero sin adoptar medidas "contundentes" con los cargos de sus propios partidos, "si alguien se salta el protocolo en Ciudadanos, no duraría ni cinco minutos", ha sentenciado al tiempo que ha mostrado su convicción de que su su partido no formase coalición con los populares, "la semana pasada todo habría quedado en una mera disculpa y nadie habría asumido la responsabilidad; que se hayan vacunado altos cargos abusando de su posición nos parece intolerable, injustificable e insolidario".

En cuanto a la información de la que dispone su formación sobre la lista VIP de vacunados, ha dicho Vidal, "es la misma que me trasladó el presidente del Gobierno el miércoles pasado por la noche de forma verbal, y hacía referencia al personal sanitario del Servicio Murciano de Salud".

Vidal ha criticado duramente que más de 500 personas de la Consejería de Salud que trabajan "en entornos seguros, sin contacto con pacientes COVID y algunos en teletrabajo, se hayan vacunado en detrimento de personas de colectivos vulnerables, personas mayores o enfermos crónicos que llevan meses aislados sin poder relacionarse y con miedo a contagiarse".

A la líder de Ciudadanos no le han valido las explicaciones del PP para justificar la vacunación de profesionales relacionados con el entorno hospitalario: "No se sostiene y choca con la realidad de que se excluyera de lista VIP a altos cargos y personal del IMAS (Instituto Murciano de Acción Social) y de Política Social. "El error de interpretación al que se refirió el presidente López Miras este sábado es muy grave".

En cuanto a las dimisiones, Vidal ha dicho que los altos cargos que se hayan vacunado sin seguir el protocolo no pueden seguir en sus puestos pero "no exigiremos el cese hasta que mejore la situación epidemiológica dada la delicada situación sanitaria de la Región en la actualidad".