Ongi Etorri Errefuxiatuak cifra en 70 los migrantes que "se quedan en la calle" en Bilbao por "falta de recursos"

La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak ha cifrado en alrededor de 70 los migrantes que pasan la noche en las calles de Bilbao como consecuencia de la "falta de recursos" dispuestos desde las instituciones vascas. Asimismo, ha rechazado que se trate de una "oleada o una avalancha", sino que es un proceso "normal que se da todos los años".

Medio centenar de personas están realizando desde las 10.00 horas de este domingo una vigilia de 24 horas en la plaza del Arriaga de la capital vizcaína para denunciar la situación que viven las personas migrantes y refugiadas que llegan a Euskadi.

El portavoz de la plataforma, Txus Elorza, ha advertido de que la ciudadanía está llegando al "límite" como consecuencia de que las instituciones "no cumplen" con sus obligaciones y ha instado al Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos a tomar "cartas en el asunto".

"Los recursos puestos en marcha hasta ahora han sido escasos y con un planteamiento cortoplacista", ha criticado. De este modo, Ongi Etorri Errefuxiatuak ha denunciado la "situación de abandono" que viven las personas migrantes que llegan a Bilbao y al resto de localidades vascas y que, a su juicio, ha dejado "en evidencia" unos servicios sociales "colapsados".

En este sentido, la plataforma ha incidido en que en Bilbao se ha externalizado en Cruz Roja una primera acogida de tres noches para migrantes y, para ello, han habilitado 88 plazas en escuelas alejadas del centro que "funcionarán hasta que se acaben los 150.000 euros aportados por las tres instituciones". "Los fuegos artificiales de la Aste Nagusia cuestan 200.000 euros. ¿Qué preferimos?", ha preguntado.

Así, ha incidido en que ha sido la ciudadanía la que está acogiendo a las personas que quedan fuera de estos recursos y ha afirmado que se da la "paradoja" de que mientras el dispositivo de Cruz Roja no se completa, este sábado "alrededor de 70 personas han pasado la noche en la calle".

"Si se quedan en la calle, desde asociaciones como la de Bilbao La Vieja hacemos lo que podemos", ha valorado Elorza, que ha reclamado "un trato humano" para estas personas.

Respecto a la cifra total de refugiados y migrantes que se encuentran en Bilbao, ha afirmado que pudiera rondar los 150, y ha incidido en que "no se está ante una oleada ni una avalancha", sino que es un proceso "normal que se da todos los años". "No es una cifra exagerada. La afluencia de gente que ha venido es relativamente escasa y por eso no entendemos por qué no se da una respuesta más clara", han manifestado.

Petición a las instituciones

Por todo ello, han solicitado a las instituciones, a las que han acusado de "desinterés", un servicio integral de primera acogida con atención médica, psicológica y jurídica, así como un tratamiento individualizado.

También han pedido una apertura temporal de todos los albergues municipales y adecuación de las plazas a las necesidades, teniendo en cuenta a las personas que duermen en las calles, así como una respuesta de alojamiento y manutención "dignas para todas las personas, ya sean en tránsito o personas que se quieran quedar".

Por último, han solicitado itinerarios de acogida a corto y medio plazo con políticas inclusivas. "No hablamos únicamente de solidaridad, sino de justicia y respeto a los Derechos Humanos", han añadido.

"Son gente que necesita un mínimo. Habrá gente que quiera continuar su proceso migratorio siguiendo para Europa y otra necesitará más tiempo para recuperarse de su tránsito por el mar y el desierto", ha finalizado Elorza.