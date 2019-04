La calculadora electoral del PRC echa humo: un batacazo el 28A aleja el paseo triunfal de Revilla en las autonómicas

Los dirigentes del Partido Regionalista de Cantabria llevan casi dos años con el freno de mano puesto. La orden interna en el PRC ha sido clara en este tiempo: no meter la pata, no cometer errores innecesarios en el Gobierno. La descomposición del PP y las crisis internas que han vivido a lo largo de la legislatura el resto del partidos con representación parlamentaria, desde el PSOE a Podemos o Ciudadanos, dejaba el camino libre para que Miguel Ángel Revilla consiguiera su primera victoria en las urnas en su décima ocasión como candidato en las elecciones autonómicas.

Sin embargo, ese paseo triunfal para el líder regionalista el 26 de mayo que dejaría en su mano la reelección como presidente de Cantabria por cuarta vez, se ha encontrado un escollo inesperado por el medio: el adelanto de las elecciones generales al 28 de abril que ha llevado al PRC a una competición en las urnas en la que parte en desventaja por lo fragmentado del escenario entre el bloque de izquierdas y derechas y el debate centrado en asuntos de alcance nacional.

Los regionalistas siguen aspirando a convertirse en la primera fuerza política en Cantabria en el mes de mayo, una espina clavada en la dilatada trayectoria de Revilla que sus rivales le han recriminado durante años por acceder al poder siendo segundo o tercero en los comicios. Pero tienen que pelear con uñas y dientes por no quedar fuera del reparto de escaños en las generales que todas las encuestas vaticinan hasta ahora como probable.

"No barajamos ningún escenario que no sea ganar", insiste en todas sus comparecencias el secretario general del PRC. Revilla repite también que "está al alcance de la mano" conseguir no uno, sino dos representantes en el Congreso de los Diputados. "Y todo lo que no sea ganar las elecciones en 2019 sería una decepción", reconoce el actual presidente de Cantabria.

Cálculos electorales

Sin embargo, las calculadoras echan humo estos días entre los dirigentes regionalistas y responsables de la campaña del PRC, que temen que un traspiés el 28A tras situar tan altas las expectativas pueda influir en la decisión final de los ciudadanos en las autonómicas, la verdadera prioridad en el partido. En la última convocatoria, la formación que lidera Miguel Ángel Revilla consiguió 96.000 votos, un 30% del total, que le permitieron obtener 12 diputados en el Parlamento de Cantabria.

Aunque en el PRC ponen esas cifras como referencia para defender sus posibilidades de estar en Madrid la próxima legislatura, la comparativa no es exacta. En 2011, la última ocasión en la que los regionalistas presentaron candidaturas al Congreso y al Senado, entonces con Revilla como cabeza de cartel y mucha menor competencia electoral, la formación del presidente cántabro no obtuvo representación al quedarse en el 12,5%, con 44.000 papeletas. En las elecciones generales de 2016, Ciudadanos cosechó su único diputado con más de 48.000 votos.

Por ahora, las dos encuestas que se han publicado sobre los resultados electorales del 28A dejan fuera del reparto al PRC, aunque con matices. El 'macrosondeo' realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pronosticó una victoria clara del PSOE, que podría conseguir dos o tres escaños de los cinco que están en juego, pero ni siquiera ofrecía a los regionalistas como opción. Sí lo hacía la encuesta publicada por El Diario Montañés, que dejaba al PRC en el 7% de intención de voto, como sexta opción por detrás de PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos.

"Silencian al PRC"

La reacción del candidato del PRC al Congreso, José María Mazón, ha sido previsible: ha cargado duramente contra las encuestas, especialmente contra la del CIS, que no preguntaba por los regionalistas, y ha desdeñado los resultados de estos sondeos, a lo que no otorga "ninguna credibilidad". Además, desde su entorno han insistido en que su partido sale "siempre" valorado por debajo de lo que luego se demuestra en las urnas. "La encuesta que vale es la del 28 de abril", subrayan.

Además, en las últimas horas, Mazón ha trasladado una protesta formal a la dirección del Centro Territorial de RTVE en Cantabria por el "veto" que, a su juicio, sufre su partido en los informativos autonómicos. En una nota de prensa, ha considerado "inaudito" que los medios de comunicación públicos "silencien" al segundo partido de Cantabria "incluso en su programación informativa regional".

"No estamos reclamando los espacios electorales establecidos por ley, sino tiempo en los informativos, porque es muy sorprendente que no sea noticia en Cantabria que el PRC, el partido que obtuvo el 30% de los votos de los cántabros y que ostenta la Presidencia de la Comunidad Autónoma, se presenta a las elecciones generales del 28 de abril", ha señalado Mazón.

En relación a estas críticas, el director del Centro Territorial de RTVE en Cantabria, Juan Carlos de la Fuente, ha explicado que el PRC "está mintiendo a sabiendas" sobre este asunto, ya que el ente público cumple la Ley Electoral y se ajusta a lo que determina la Junta Electoral, de acuerdo con los resultados las elecciones generales de 2016, a las que el PRC no se presentó y, por tanto, no obtuvo representación.

También la sección sindical de CCOO en RTVE en Cantabria ha criticado que el PRC "utilice a los trabajadores" de TVE y RNE como "arma política" y les acuse de vetar al partido en los informativos cuando "es conocedor de que el ente público tiene que respetar los bloques de información" basados en las directrices de la Junta Electoral Central, en unas acusaciones que desde el resto de partidos achacan al "nerviosismo" del PRC antes del 28A.