Urkullu plantea ya por vez primera posponer las elecciones del 5 de abril con Álava por encima de los 200 casos y Euskadi en 261

La situación de contagios por coronavirus empeora en Euskadi y, singularmente, en el territorio más afectado, Álava, cuyo incremento de positivos se acelera de nuevo con 48 en solamente 24 horas y 201 enfermos, 73 de ellos hospitalizadas. En el conjunto de Euskadi los datos muestran un nuevo fallecimiento, el séptimo, el de un varón de 86 años con patologías previas. Son 261 los casos totales en la comunidad autónoma, 51 en Bizkaia (15 más) y 9 en Gipuzkoa (2), umbrales mucho más controlados que los de Vitoria y que no suponen "por el momento" la adopción de medidas como el cierre de centros escolares y la suspensión de otras actividades.

En una comparecencia sin preguntas del lehendakari, Iñigo Urkullu, acompañado por la titular de Salud, Nekane Murga, ha mostrado su inquietud por la evolución del Covid-19 y ha abierto la puerta por vez primera a una posible suspensión de las elecciones autonómicas del 5 de abril. "Es un momento especialmente delicado", ha dicho al tiempo que ha remarcado que se trata de una cuestión de salud pública y no política. El Gobierno se halla analizando los escenarios y resquicios jurídicos ante lo insólito del panorama, si bien Urkullu ha indicado que la última palabra correspondería a la Junta Electoral. Sí que ha pedido que los partidos de la oposición no hagan caballo de batalla de esta crisis sanitaria, ha prometido más información a sus portavoces y ha recordado que los actos políticos tienen las mismas restricciones que el resto de eventos sociales en Vitoria.

El lehendakari, en todo caso, ha anunciado ya una línea presupuestaria extraordinaria de 300 millones de euros que se aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo martes con financiación 'extra' para Sanidad y Educación y con ayudas por concretar a las familias por los problemas de la falta de escolarización y a las empresas afectadas por el impacto económico de esta crisis sanitaria. Urkullu ha mantenido una nueva reunión "monográfica" con sus colaboradores este miércoles por la mañana, a la que seguirán otros contactos también con el Ministerio de Sanidad.

Urkullu ha realizado estas reflexiones tras un acto con motivo del aniversario del 11M y en homenaje a las víctimas del terrorismo. El evento ha tenido lugar en el parque junto al Parlamento Vasco. En él se había pedido a los asistentes que no se saluden con la mano o se besen y que se separasen un metro, pautas que no todos han cumplido. Urkullu y Murga sí han dado ejemplo y se han lavado las manos antes de iniciar el acto, gesto que no ha realizado la mayoría del público.