Bares al 50%, cines al 33%, sin franjas salvo para los mayores y reencuentros en las casas: Euskadi presenta su fase 2

Las consejeras de Salud, Nekane Murga, y de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, han presentado ya las especificidades de la fase 2 de la desescalada de la pandemia en Euskadi, que entrarán en vigor desde el lunes 25 de mayo y estarán vigentes hasta el 7 de junio. El interior de bares y restaurantes reabrirá con un aforo del 50% y siempre con distancias y servicio de mesas y no de barra, se autoriza el uso de 'txokos' en esas mismas condiciones y los cines y teatros podrán tener una ocupación de un tercio del graderío pero con un máximo de 50 personas en todo caso. Si el evento cultural es en espacio abierto, el público podrá ser de 400 personas, aunque en todo caso sentadas y distanciadas. Reabren también las grandes superficies con algunas restricciones.

Además, se autorizan ya los encuentros de familias o amigos de un máximo de 15 personas en domicilios, algo prohibido expresamente en la fase 1 no sin polémica. El grupo podrá ser de hasta 20 personas para actividades de turismo activo o senderismo. Eso sí, serán obligatorias las distancias y las mascarillas si se juntan no convivientes. Asimismo, pasan ya a la historia las franjas horarias con una sola excepción: las personas mayores de 70 años y "personas vulnerables" tendrán un turno preferente de 10.00 a 12.00 horas y, por la tarde, de 19.00 a 20.00 horas, aunque este grupo podrá salir igualmente en cualquier momento. En ese momento no estará permitido el deporte en la calle. "En la medida de lo posible, respetemos ese espacio para esas personas", ha pedido el Gobierno.

Esto supone que se podrá estar en la calle sin toque de queda a las 23.00 horas y que la hostelería no tendrá que cerrar a esa hora. La nueva hora de cierre es la que fije cada municipio en sus ordenanzas habituales. La movilidad pasa a ser "ilimitada" dentro de la provincia o territorio histórico. No obstante, sí se podrá pasar las 'fronteras' internas por motivos laborales o justificados, así como para visitas a familiares mayores o dependientes. Existe también una normativa especial para el uso de las playas.

La consejera Tapia, comisionada por el lehendakari, Iñigo Urkullu para la gestión de la desescalada, ha constatado que "ya no hace falta estar encerrados en casa" pero ha pedido que se siga usando el sentido común. "Paciencia y responsabilidad", ha requerido, ya que "el camino no ha terminado" y será todavía largo hasta recuperar toda la normalidad. "Por querer ir rápido podemos estropear la situación", ha argumentado citando casos como el de las aglomeraciones de Beasain en una comparecencia en la que ha opacado totalmente al responsable de Salud.

A nivel jurídico, el Gobierno vasco ha prometido publicar a la mayor brevedad todos los decretos y órdenes con las regulaciones completas. En el salto de la fase 0 a la fase 1, el reglamento para Euskadi se conoció prácticamente en la medianoche de su entrada en vigor y generó cierto caos interpretativo en las primeras horas. También está ya lista la arquitectura jurídica para el regreso a las aulas desde este lunes tras haber sido abortado el intento de hacerlo el 18 de mayo.

Escaparate de un comercio de Vitoria ELDIARIONORTE.ES

Siete fallecidos más acercan la cifra negra a 1.500

Murga se ha limitado a ofrecer los últimos datos sobre la situación de la pandemia de COVID-19 Euskadi. Y uno de ellos es negativo. Se han registrado siete fallecimientos en las últimas 24 horas, más que en las jornadas anteriores. Son ya 1.494 los decesos y la entrada en la fase 2 puede coincidir con la llegada a la barrera de los 1.500. No hay datos desglosados por territorios desde hace días, aunque sí se conoce que cuatro de los fallecidos lo hicieron en hospitales, uno en Vitoria y tres en centros de Bizkaia. 894 de las defunciones han ocurrido en centros sanitarios mientras que más de 600 eran internos de residencias.

En estos centros, por cierto, no hay apenas nuevos contagios, las muertes son cada vez más esporádicas y un buen número de residencias ya no tienen casos activos. Una de ellas es Iturbide, de Arrasate-Mondragón, una de las más castigadas ya que ha registrado 26 fallecimientos con coronavirus durante las últimas semanas. Puedes consultar en este enlace los datos por territorios y centros y, además de la información de residencias, otros indicadores sobre la evolución de la pandemia.

Los nuevos contagios en las últimas horas son 13, nueve en Bizkaia y cuatro en Álava. Gipuzkoa lleva varios días a cero. Los casos totales detectados en Euskadi son 19.374 pero no es posible conocer el detalle por provincias ya que sólo se indican los positivos con pruebas PCR y actualmente se realizan test rápidos para detectar casos antiguos (105.890 en total y representan el alrededor del 30% de los positivos, un porcentaje mucho más alto en las últimas semanas). El denominado R0 sube ligeramente -0,63 casos derivados de cada enfermo- pero se mantiene en parámetros bajos, al igual que la tasa de incidencia (12,98), que mide el promedio de positivos en las últimas dos semanas por cada 100.000 habitantes.

Quedan 33 personas en la UCI, aunque se van sumando altas poco a poco, tres en las últimas horas. Cuatro personas han tenido que ser hospitalizadas por un empeoramiento de sus síntomas de COVID-19. Son 302 de los 577 casos activos los ingresados en la red de Osakidetza. 105 personas han sido dadas de alta o se han recuperado desde la anterior medición. Son ya 17.303 en total.