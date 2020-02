La coalición Elkarrekin Podemos se rompe en Euskadi en puertas de las elecciones con la salida de Equo, que denuncia un "veto" de Pablo Iglesias

A escasas horas de que finalice el plazo para registrar coaliciones para las elecciones vascas del 5 de abril, Equo-Berdeak ha anunciado "con tristeza" que no formará parte de la confluencia Elkarrekin Podemos con Podemos e IU a pesar de que en Euskadi el acuerdo estaba muy avanzado. El parlamentario verde y portavoz de la formación, José Ramón Becerra, que iba a repetir en las listas, ha atribuido la ruptura al "veto" personal del líder morado y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Fuentes de Podemos en Euskadi han justificado lo ocurrido exclusivamente por el "distanciamiento" a nivel estatal, al tiempo que han destacado la "excelente" marcha de la coalición en Euskadi en los últimos años y han agradecido el "incalculable" trabajo de Becerra.

Para comprender esta ruptura de última hora en Elkarrekin Podemos -que logró 11 escaños en 2016, uno de ellos para Equo- hay que analizar la salida de su fundador Juantxo López de Uralde, ahora integrado en la estructura de Podemos y muy cercano a Pablo Iglesias, y también el apoyo de Equo a la nueva apuesta de Íñigo Errejón, Más País, en las elecciones generales de noviembre. Ambos factores han roto los puentes en Madrid, si bien en Euskadi ambas partes se habían conjurado para "salvaguardar" la confluencia y la sintonía era muy elevada. De hecho, Equo secundó que Podemos pactara los presupuestos vascos de 2020 con el Gobierno de PNV y PSE-EE frente a la decisión de IU de desmarcarse.

En Euskadi, Podemos, IU y Equo llevaban trabajando desde la convocatoria de elecciones en cerrar la coalición y, aunque el plazo expiraba este viernes, el reparto de puesto estaba prácticamente cerrado. Las bases ecologistas habían votado en un 80% a favor del acuerdo. Elkarrekin Podemos contaba con Becerra en sus filas, un parlamentario que en esta legislatura vasca se ha significado como portavoz en materias medioambientales y también como representante en la comisión de investigación del fraude en los comedores de la escuela pública.

Pero, según la versión de Equo expresada por el propio parlamentario en rueda de prensa y no desmentida por Podemos en Euskadi, el "obstáculo insalvable" ha sido "el veto por parte de Pablo Iglesias". Es Alberto Rodríduez la única persona autorizada para firmar la coalición en nombre de Podemos y no la organización en Euskadi, que no dispone de CIF propio -algo sólo ocurre en Cataluña con los comunes-. Las gestiones de última hora de la organización vasca -liderada por Lander Martínez- y por dirigentes de IU ante el equipo de Iglesias han sido infructuosas.

Públicamente, Becerra no ha querido entrar a valorar los motivos de Iglesias pero fuentes de Equo y Podemos coinciden en ver la mano del exlíder verde, Juantxo López de Uralde, al que ven maniobrando para configurar un nuevo partido ecologista dentro de la confluencia con Podemos y que se convierta en representante en España de los verdes europeos, título que ostenta Equo. Por ello, aunque el pequeño partido aún no ha decidido formalmente en asamblea si concurrirá en solitario, ya ha iniciado los trámites para poder hacerlo y preservar su propia marca. No obstante, Becerra ha advertido del error de dividir a la izquierda y de plantear en la tercera década del siglo XXI una fórmula de confluencia que orille "el acento verde".

Según Becerra, la ruptura tendrá más consecuencias que la simple salida de un parlamentario y una sigla de la coalición, ya que "acaba con la idea de Elkarrekin Podemos". Ha añadido que Equo en Euskadi nunca "traicionó" a Podemos cuando el resto de la organización apoyó en las generales a Errejón ya que, en efecto, se posicionó públicamente en interés de "salvaguardar" la alianza con Podemos e IU. Era un "proyecto vasco y vasquista", según Becerra, que ha lamentado las injerencias de la dirección estatal de Podemos.

La ruptura a nivel autonómico no tendrá, por el momento, consecuencias a nivel municipal, donde Podemos, IU y Equo continúan trabajando de la mano. Los verdes tienen tres ediles (Vitoria, Bilbao y Legazpia). En las autonómicas de 2012, Equo obtuvo 11.625 votos por 30.318 de IU.

Nuevo nombre: Elkarrekin Podemos-IU

Tras las noticias en torno a Equo, Podemos e IU han confirmado que concurrirán de la mano a las elecciones autonómicas. La novedad es que la denominación de la marca electoral pasa a ser Elkarrekin Podemos-IU. En un comunicado, se han erigido como alternativa al Gobierno de PNV y PSE-EE.