Euskadi abrirá en junio museos, centros culturales, bibliotecas, salas de lectura, cines y comenzarán eventos culturales

El Gobierno Vasco prevé abrir a partir del 1 de junio los museos, centros culturales, bibliotecas, salas de lectura, salas de cine y se comenzarán a organizar, poco a poco, eventos culturales, "siempre en condiciones de salud y seguridad", comenzando así el "verano cultural" de Euskadi.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha presentado esta tarde a los tres diputados generales y los alcaldes de Vitoria-Gasteiz -en este caso también como presidente de Eudel-, Bilbao y Donostia/San Sebastián, una propuesta en la que se recogen criterios precisos para la organización y el desarrollo de eventos culturales, actos festivos y otro tipo de actividades socioculturales durante el verano.

Según ha informado el Departamento de Cultura y Política Lingüística, el objetivo del Gobierno Vasco es que estos criterios se comiencen a implementar a partir del 1 de junio, fecha que servirá para dar inicio al verano cultural en Euskadi.

El documento, no obstante, está a la espera de un informe adicional del Departamento de Salud solicitado por Eudel. Una vez que el documento cuente con todas las validaciones, estos criterios se integrarán en Bizi Berri, el Plan de Transición a la Nueva Normalidad del Gobierno Vasco.

En la reunión, que ha tenido lugar en Lehendakaritza, han participado Ramiro González, diputado general de Álava; Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia; Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa; Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz y presidente de Eudel; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; y Eneko Goia, alcalde de Donostia-San Sebastián.

El Lehendakari ha explicado que las instituciones vascas llevan semanas trabajando en relación a diferentes aspectos relativos a la vida social que se desarrollará durante los próximos meses. Tal y como anunció el pasado 23 de abril, unas de las cuestiones que se ha abordado ha sido la eventual celebración de actos culturales, fiestas populares y otras actividades socioculturales durante los próximos meses.

Durante la reunión de esta tarde, las instituciones han hecho nuevas aportaciones a este documento y el Gobierno Vasco se compromete a darles respuesta, con el visto bueno del Departamento de Salud, para el próximo lunes.

DIFERENTES ÁMBITOS

Estos criterios abarcan diversos ámbitos que tienen incidencia en la vida sociocultural y en el ocio durante los meses de verano: desde la apertura de museos y centros culturales, hasta la celebración los espectáculos deportivos o festividades religiosas.

Los ámbitos concretos que se han abordado de la mano del Departamento de Salud son: Museos y salas de exposiciones; Festivales culturales multitudinarios; Espectáculos deportivos; Festividades; Playas, piscinas y parques; Colonias y actividades para juventud e infancia; Bibliotecas, salas de estudio y ferias del libro; Instalaciones deportivas y cursos;Actividades religiosas; Salas de cine, teatros y representaciones teatrales en lugares cerrados; Actuaciones de calle (teatro, música, circo); Txosnas y barras no profesionales.

Los principales criterios generales que se proponen son: la exigencia de una distancia mínima entre las personas, evitando aglomeraciones en los desplazamientos de las personas; Las medidas de limpieza e higiene se cumplirán y se harán cumplir de manera estricta; Solo se organizarán actuaciones que garanticen el tránsito, el espacio físico y la limpieza de las personas.

Las instituciones vascas no organizarán ni apoyarán eventos, actuaciones, fiestas, festivales o espectáculos que no puedan garantizar dichas medidas. No obstante, trabajarán por impulsar y organizar iniciativas que hagan posible la vida social, el consumo cultural y el ocio, en lugar de aquellas que deban ser suspendidas.

Estos criterios se han tratado también en las reuniones mantenidas con los representantes sectoriales de la cultura y el deporte. Como consecuencia de ese proceso, se han establecido por el momento protocolos concretos para museos, bibliotecas, aulas de estudio, salas de cine y espectáculos deportivos.

El objetivo de las instituciones vascas es consensuar estos protocolos en todos los ámbitos y remitirlos a Osalan, para que cada actividad disponga de su propia ficha que acredite el cumplimiento de las medidas precisas en materia de prevención laboral y sanitaria.

El objetivo del Gobierno Vasco es que estos criterios entren en vigor a partir del 1 de junio. A partir de esa fecha comenzará el 'verano cultural' de Euskadi: se abrirán los museos, centros culturales, bibliotecas, salas de lectura, salas de cine y se comenzarán a organizar, poco a poco, eventos culturales, "siempre en condiciones de salud y seguridad".

Asimismo, el documento que recoge estos criterios estará sometido a una revisión periódica y será actualizado en función de la evolución de la enfermedad. Una vez que el documento sea aprobado de manera definitiva, será responsabilidad de cada institución, en función de sus competencias, tomar decisiones concretas.