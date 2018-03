La enseñanza pública se enfrenta a dos huelgas generales con los sindicatos divididos

La enseñanza pública vasca vuelve a entrar de lleno en la dinámica de las huelgas. Esta semana se enfrenta a dos huelgas seguidas: el miércoles día 14 y el jueves 15. En total, 26.000 docentes están convocados a la movilización por STEILAS, LAB y ELA, que son los sindicatos que suman mayoría (representan al 80% de la plantilla). Mientras, Comisiones Obreras y UGT se han desmarcado. Pero es que incluso entre los convocantes han empezado a abrirse fisuras, ya que la unidad de acción se ha roto en tres colectivos: haurreskolak, educación especial y el personal de cocina y limpieza, donde solo ELA y STEILAS convocan huelga. Lo previsible es que la incidencia del paro en estos ámbitos sea menor que a nivel general del profesorado.

En los últimos días se han alcanzado algunos acuerdos en haurreskolak y limpieza que han llevado a LAB, que ostenta la mayoría en estos ámbitos, a desconvocar algunas de las huelgas previstas y mantenerlas solo entre los profesores. En el caso de educación especial, LAB también se ha desmarcado de la huelga y, aunque no ha firmado todavía un acuerdo con Educación, considera "positiva y buena" la propuesta de la mesa negociadora.

La postura más posibilista de LAB ha soliviantado a ELA, que apuesta abiertamente por la confrontación. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha reconocido que "todo no va bien" con ELA y ha recordado a este sindicato que las "huelgas deben ser eficaces y no pueden convertirse en un objetivo en sí mismo". Aranburu apuesta por avanzar en la unidad de acción con ELA, pero este sindicato "ha creado en las últimas semanas un relato" que pone la "carga" en que "no se puede" progresar porque LAB "no está en las huelgas" y "eso es mentira", ha asegurado. Por ello, ha pedido a la formación que lidera ‘Txiki’ Muñoz un "debate sobre la realidad de cada sector", sobre "cuál es la forma de huelga más efectiva" y ha remarcado que la "premisa" de LAB es "generar el menor coste social" a los trabajadores y el "mayor" a la patronal. Sin embargo, "a la hora de plantear los objetivos y los métodos de lucha, en demasiadas ocasiones ELA no quiere entrar" en esos planteamientos y centra el debate "en los días de huelga que se deben hacer" o si el paro "debe ser indefinido".

ELA considera "más necesario que nunca" seguir con la movilización y se reafirmado en las convocatorias de huelga en todos los sectores para este miércoles y jueves. Por su parte, Steilas ha afirmado "no aceptar el ultimátum" del Gobierno y ha decidido continuar adelante con las huelgas.

Por su parte, el portavoz de CC.OO Irakaskuntza, Pablo García de Vicuña, ha señalado a Europa Press que no secundan estas huelgas porque se han dado un plazo hasta Semana Santa para que el Gobierno Vasco responda a sus planteamientos después de que observaran un cambio en la última mesa sectorial de enero. Por lo tanto, esperarán ese plazo y, en función de la postura del Ejecutivo, decidirán los pasos a dar. En todo caso, ha recordado los acuerdos que ya se han firmado en algunos subsectores y cree que el Gobierno vasco, tras "cinco años sin ninguna propuesta", se ha puesto "las pilas" debido a las movilizaciones desarrolladas. UGT-Enseñanza no comparte la convocatoria de huelga y lamenta que algunos sindicatos "prioricen la confrontación" a la negociación.

Más paros a la vista

En el caso de que el conflicto siga, los centros de la red pública tendrían que afrontar una semana completa de paros de los profesores a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, entre el 23 y el 27 de abril. En lo que va de curso, ya se han registrado cinco paros. Entre otras reivindicaciones, los sindicatos reclaman incrementos salariales, dedicar mayores medios a la red pública e infraestructuras dignas, reducir la temporalidad de las plantillas, rebajar un 10% el número de alumnos por clase, incrementar la plantilla en 2.000 docentes, cubrir las sustituciones de las bajas desde el primer día, sacar la ley estatal, Lomce, y el currículum vasco Heziberri de las aulas o implantar un modelo de inmersión lingüística en euskera

La última propuesta que ha hecho el Departamento de Educación, que las centrales rechazaron al considerarla “insuficiente”, plantea 5.000 plazas mediante ofertas públicas de empleo en esta legislatura, medidas para dar estabilidad a las plantillas docentes, cubrir las sustituciones desde el primer día de baja en Primaria y reducción de la jornada lectiva por razón de edad. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha tachado de "medida extrema" y "seguramente injustificada" la huelga. Además, ha reclamado a los sindicatos convocantes de los paros "realismo y responsabilidad".



Ha recordado los acuerdos "importantes" en el sector educativo que se han alcanzado los últimos días con varios sindicatos, como del personal de cocina y limpieza de la escuela pública vasca y en el consorcio Haurreskolak. "La Mesa de negociación sigue abierta y el Gobierno sigue dispuesto a avanzar en las negociaciones". Merece la pena", ha subrayado.