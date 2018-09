La cadena de errores judiciales e institucionales que hay detrás del asesinato machista de Maguette

El asesinato de Maguette Mbeugou, muerta a manos de su marido el pasado lunes en Bilbao, es "un fracaso de la Justicia con mayúsculas". Lo dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, quien se siente frustrado ante el crimen de Maguette porque la Justicia no ha podido salvarla a pesar de que la joven recurrió a ella.



Nadie sabe cuál hubiera sido la suerte de Maguette si la Justicia y las instituciones competentes hubieran sido capaces de responder a tiempo a las demandas de ayuda de esta joven. Porque esas peticiones existieron, pero por diversas circunstancias no fueron suficientes. Este es la película de los hechos:

1- Maguette Mbeugou había solicitado la tutela de la Justicia y no la obtuvo. L a juez que conoció de las medidas cautelares solicitadas por la fallecida en Bilbao las denegó después de no haber podido contar con un informe pericial del riesgo. Tampoco dispuso de un informe forense de urgencia, ni con el auxilio de la unidad de valoración integral.



2- Esa unidad, dependiente del Gobierno Vasco, concede cita a varios meses vista por la carga de trabajo. En el caso de Maguette Mbeugou, el juicio se celebró 15 días después de presentada la denuncia.



3- La joven presentó el pasado 6 de diciembre una denuncia ante la Policía Municipal de Bilbao y solicitó una orden de protección en el juzgado, que fue denegada al día siguiente por petición del fiscal y del abogado del denunciado. El auto no fue recurrido.



4- Al presentar la denuncia, la mujer aceptó acudir con sus dos hijas a un piso refugio del Ayuntamiento, por lo que la jueza entendió que, al salir de la vivienda en la que estaba el denunciado, el riesgo para la joven se había reducido.



5- La jueza señaló en el auto que el juicio oral se iba celebrar el 21 de diciembre y advirtió de que, en caso de sentencia condenatoria, ya llevaría implícita la pena accesoria de alejamiento.



6- Pero la sentencia del 12 de enero fue absolutoria "por falta de prueba suficiente" que acreditara las amenazas continuadas en el ámbito familiar.

7- D esde que en enero se emitió la sentencia absolutoria del denunciado hasta el día del asesinato, más personas, e incluso profesionales, conocieron la situación de riesgo de Maguette. Incluso, la propiedad comunidad de senegaleses medió entre la pareja para que volvieran a vivir juntos.



El foco se coloca en el juez que debe tomar decisiones en un procedimiento urgente, pero para decidir "debe contar con información y valoración" sobre la situación de la víctima, y en el caso de Maguette no existió, lamenta Ibarra. "Y no es excepcional. Con excesiva frecuencia, el juez que debe resolver sobre denuncias que presentan las mujeres víctimas de violencia machista no cuenta con esos informes y con esos datos".