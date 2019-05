Álvarez de Toledo carga contra la "política senil" de Carmena: "Esta entrañable abuelita defendía negociar con ETA"

La diputada electa del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aprovechado este jueves su intervención durante un desayuno informativo para cargar contra la izquierda, el nacionalismo e incluso el recién fallecido exdirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. La también periodista ha sido especialmente dura contra la alcaldesa de Madrid en funciones, Manuela Carmena, que según ella ejerce una "política senil".

"Carmena es imposición e impostura. Esta entrañable abuelita defendía negociar con ETA mientras mataba o que hay que dar a Junqueras y los suyos algo a cambio para que nos dejen a los españoles en paz", ha sostenido durante la presentación del desayuno protagonizado por el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Club Siglo XXI.

Álvarez de Toledo se ha atrevido a criticar también la "ficción colectiva" creada en torno a Rubalcaba a raíz de su fallecimiento. "¿Cómo es posible que en dos días se haya construido esa ficción colectivo sobre Rubalcaba y su obra? Fue brillante, hábil, complejo, pero no, no derrotó a ETA, lo derrotó el sacrificio de la policía y de la Guardia Civil", ha afirmado.

Gran parte de su discurso ha estado dedicado a hablar sobre el centro y la moderación que ahora busca el PP tras su derrota en las generales. "Desde nuestra derrota dolorosa sin paliativos ha resurgido el debate sobre el centro y la moderación del PP: es un viejo truco de la izquierda en el que a veces caen algunos de derechas", ha dicho.

"El centro no es la equidistancia. El centro no es el punto medio entre la igualdad y la discriminación, ni entre la reforma y la ruptura, ni entre la Constitución y los enemigos. No hay nada más centrista que la Constitución, ejemplo de moderación", ha zanjado la diputada electa.

A renglón seguido, ha cargado contra los "ejemplos de moderación" que según ella existe en España. "El PNV, un gran árbitro de la moderación española, siempre ha sido exquisito en las formas y devastador en su exquisita justificación de lo que hacía ETA".