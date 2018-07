El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la moción del Parlament sobre "culminar" la independencia

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada en el Parlament en la que se reafirmaba el objetivo de "culminar" el proceso de independencia. La portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celáa, ha anunciado que ya se ha pedido el preceptivo informe al Consejo de Estado, que desde este jueves preside María Teresa Fernández de la Vega.

La moción que aprobó este jueves el Parlament, presentada por la CUP y que contó con el respaldo de Junts Pel Sí y ERC, reafirma los "objetivos" de la declaración del 9 de noviembre de 2015, con la que comenzó la causa penal contra el independentismo. Con ella, la Cámara volvió a mostrar una mayoría con "firme voluntad" de "culminar la independencia".

Celáa ha asegurado que una vez se pronuncie el Consejo de Estado, el Gobierno procederá a recurrir ante el alto tribunal la moción, cuyo texto fue suavizado por las fuerzas independentistas con respecto a la que inicialmente registró la CUP.

El anuncio de la impugnación se produce tres días antes de la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra, que ha anunciado su intención de pedir al presidente español un referéndum pactado en Catalunya, algo que desde el Consejo de Ministras ya rechazan: "El derecho a la autodeterminación no existe", ha reiterado Celáa.

"La impugnación se hace en defensa de la Constitución española y del Estatuto de Catalunya. Esto va por un itinerario jurídico y la política por otro. A nosotros nos corresponde hacer política. El Gobierno tiene la determinación de seguir transitando un camino político con Catalunya", ha afirmado la portavoz: "Tenemos grandes esperanzas en que la reunión salga muy bien", ha sentenciado.

"El Gobierno de España representa al Estado y no tiene duda. Ha habido una moción que ha vulnerado las sentencias del Tribunal Constitucional y que vulnera el Estatut", ha aseverado Celáa, que ha recordado que los letrados del Parlament se opusieron a la tramitación de esa moción. No obstante, en 2016 la Cámara autonómica aprobó un texto similar y el Gobierno de Rajoy no lo llevó al alto tribunal.

Celáa ha evitado decir si la aprobación de la moción y su posterior impugnación complica la inminente reunión de Sánchez y Torra: "El Gobierno siempre actuará con firmeza y proporcionalidad. El Gobierno está determinado a seguir ese cauce político. Vamos a ver si hay reciprocidad en el otro lado. Es una oportunidad extraordinaria dada por la política para la política. Se deben obtener resultados", ha afirmado. "Vamos a concentrarnos en el interés de la primera reunión. Debe salir bien y para que salga bien la otra parte tiene que poner de lo suyo", ha agregado.

La portavoz tampoco ha especificado qué ofrecerá Sánchez a Torra y se ha limitado a decir abordarán "cuestiones concretas" sobre "inversiones", "transferencias" y "normalización del diálogo político". Todo ello el Ejecutivo pretende que, a partir de entonces, se aborde en las comisiones bilaterales.