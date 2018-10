El PP asegura que "no ha obstruido" ninguna investigación judicial, pero evita poner la mano en el fuego por Cospedal

La dirección del PP quería este lunes aprovechar los 100 días que lleva Pablo Casado al frente del partido para hacer un balance positivo de su gestión. Pero las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo reveladas hoy por El Confidencial, y que desvelan que el policía e Ignacio López del Hierro, marido de la exnúmero dos del PP María Dolores de Cospedal trataron de frenar investigaciones de corrupción al PP y que Cospedal conocía esas conversaciones, han eclipsado esa efémeride.

La vicesecretaria de Comunicación de los populares, Marta González, ha comparecido en rueda de prensa después de la reunión del Comité de Dirección que ha presidido Pablo Casado. Todas las preguntas han sido sobre esas grabaciones, pero González ha evitado poner la mano en el fuego por Cospedal y eso que ha sido preguntada directamente por eso. La dirección del PP se ha remitido únicamente al comunicado hecho público por la exministra de Defensa.

González ha asegurado que el caso de la exnúmero dos del PP "no tiene nada que ver" con el de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que también fue grabada por Villarejo. La vicesecretaria de Comunicación de la Ejecutiva de Casado ha destacado que Cospedal ha dado "explicaciones con la mayor celeridad" y se ha limitado a sus palabras sin querer respaldar públicamente a la que hasta junio era la secretaria general del partido.

En el PP no están "ni mínimamente preocupados por las grabaciones" que puedan publicarse en los próximos días. Y la dirección remarca que "en el PP no se ha obstruido ningún caso" de corrupción como sugieren las grabaciones de este lunes. "No tenemos constancia de la existencia ni de la no existencia", ha señalado González sobre la posibilidad de que surjan nuevas grabaciones.

La vicesecretaria de Comunicación ha reconocido, además, que Cospedal ha remitido a Génova previamente el comunicado que después ha hecho público.