Luis Garicano: el fichaje de Feijóo que pasó de criticar al PP a torpedear en Bruselas los fondos europeos para España

A una semana de las elecciones del 28 de mayo, el PP se lanza a por los restos del naufragio de Ciudadanos con el anuncio de un fichaje lárgamente esperado. El que fuera economista de cabecera de Albert Rivera, Luis Garicano, se suma a la nómina de la casi inédita renovada fundación del partido, Reformismo21. El anuncio, a menos de una semana de las elecciones del 28 de mayo, confirma el viaje de quien fuera eurodiputado hasta que se dio de baja del partido, ya en el mandato de Inés Arrimadas, para ocupar una plaza de profesor en la universidad de Columbia (Nueva York).

Garicano, el último riverista que abandona el barco de Ciudadanos

Garicano ha pasado de ser uno de los principales azotes del PP, cuando Ciudadanos competía por la hegemonía electoral de la derecha, a integrarse en la fundación, un espacio ideado por el PP para aglutinar nombres relevantes que, bien por motivos económicos o por incompatibilidad, no pueden o no quieren dar todavía el paso a situarse detrás de Feijóo. Los exministros Fátima Báñez o Ramón Escolano son un ejemplo.

Garicano defendió la reforma laboral de 2012 que lideró precisamente Báñez como ministra de Trabajo. En un artículo publicado en el blog 'Nada es gratis', el economista, que entonces estaba en el 'think tank' liberal Fedea, defendió la drástica reducción de la indemnización por despido que impuso el PP con su mayoría absoluta, el descuelgue de los convenios colectivos y el final de la ultraactividad, entre otras medidas que aplaudió entonces.

En el post, Garicano apunta además lo que será la base de la propuesta económica de Ciudadanos en 2015: el contrato único, la mochila austriaca o reducir la jornada laboral (pero también el sueldo).

Garicano, que no ha hecho ninguna declaración pública sobre su incorporación a la fundación del PP, ha sido desde hace años un gran crítico del PP y del PSOE. En 2021, por ejemplo, dejó escrito que ambos partidos “han permitido que unas pocas empresas eléctricas se repartan el mercado a cambio de sillones en sus consejos de administración”.

PP y PSOE han permitido que unas pocas empresas eléctricas se repartan el mercado a cambio de sillones en sus consejos de administración.



En el tercer video de la serie explico los problemas estructurales del mercado eléctrico👇pic.twitter.com/vqVw1j6LSC — Luis Garicano 🇪🇺🇺🇦 (@lugaricano) 9 de octubre de 2021

Lo dijo en un vídeo promovido por Renew (el partido europeo en el que se enmarca Ciudadanos) y cuyo líder, Stéphane Séjourné, dejó constancia en sus redes sociales de su enfado por el paso de Garicano hacia la derecha tradicional.

No es la única crítica de Garicano al PP. “Encuentra las diferencias entre el asalto al poder del PSOE/Podemos en RTVE y el del PP en Telemadrid una vez que se libró del control de Cs”, tuiteó, también en 2021. O contra el “reparto” del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. “El reparto del botín”, lo describió ese mismo año.

En 2020, Garicano llegó a afirmar que el PP no iba a “volver a gobernar”.

El PP y la corrupción

Pero si de algo hay rastro en sus redes es de las críticas de Garicano al PP por ser un partido “corrupto”. “Es difícil no concluir que la corrupción en el PP ha sido generalizada”, dijo en 2016. “El fracaso de la justicia en resolver con rapidez la corrupción en CiU y PP es el gran causante de esta trágica huida hacia adelante”, añadió un año después. En 2019, se hizo eco de una noticia sobre corrupción en el PP y dijo: “El renovado PP es el antiguo con una fina capa de barniz”. Algo similar apuntó en 2015: “La sociedad está anestesiada con respecto a la participación activa de Rajoy en la corrupción en el PP”.

El renovado PP es el antiguo con una fina capa de barniz: "La Audiencia Nacional imputa al dirigente del PP elegido por Casado para combatir la corrupción" https://t.co/CiAuTTjE2S — Luis Garicano 🇪🇺🇺🇦 (@lugaricano) 20 de marzo de 2019

Contra el Gobierno en Bruselas

De vuelta a sus planteamientos económicos y políticos, igual que Garicano defendió la reforma laboral de 2012 (que condujo al mayor índice de paro y de desprotección), ha sido uno de los grandes críticos de la contrarreforma capitaneada por Yolanda Díaz. Antes de su aprobación, atacó la norma. “La reforma que propone el Gobierno llevará a un mercado laboral más rígido, en el que será más difícil crear empleo”, dijo. Hoy, España muestra datos récord en empleo.

También ha criticado la reforma de las pensiones avalada por la Comisión Europea al considerarla “una huida hacia adelante del Gobierno que deja un sistema insostenible y vulnerable ante una crisis de deuda”.

De hecho, los últimos meses de Garicano en el Parlamento Europeo estuvieron marcados por los continuos ataques del diputado de Ciudadanos al Gobierno de coalición, y de intentos de poner en duda incluso la llegada de fondos comunitarios a España.

En 2021, por ejemplo, se apuntó al carro de la fake news sobre una supuesta “investigación” de las instituciones comunitarias sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Era mentira. También dijo que los fondos europeos del plan Next Generation estaban en riesgo porque el plan presentado por el Gobierno de coalición no cumplía “las reglas”. España es el único país de Europa que tiene ya comprometidos tres tramos de la ayuda económica de Bruselas.

Hoy presenté a la prensa mi análisis del Plan de Recuperación español, el único que importa, en el que nos jugamos los 70.000 millones fondos europeos.



Mi valoración es que, actualmente, el plan NO cumple las reglas europeas y es una enorme oportunidad perdida. HILO 1/13 — Luis Garicano 🇪🇺🇺🇦 (@lugaricano) 20 de mayo de 2021

Feijóo ha recibido a Garicano de forma entusiasta. “Gracias por sumarse a Reformismo21 y ayudar a generar los proyectos que España necesita para salir del estancamiento”, dijo en Twitter. “Configurar un proyecto a la altura del país exige contar con los mejores, con el único criterio de la preparación y vocación de servicio público”, añadió.

Pero ni Feijóo se libró de las críticas de Garicano. En abril de 2019, a unos días de las elecciones generales, el economista denunció el “veto” a Ciudadanos en la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), según informó Europa Press. En su opinión, se debía a la “preocupación” del por entonces presidente de la Xunta y líder del PP de Galicia, “ante un partido que emerge y muestra una creciente fuerza”. Un año después se reunía con él (en la imagen que abre esta información), precisamente para hablar de fondos europeos.

En esos comicios, Ciudadanos logró 52 diputados. En la repetición electoral de noviembre, bajó a 10. En medio, Garicano y su pupilo en el partido, Luis Roldán, criticaron públicamente la estrategia de Albert Rivera y plantearon un pacto con el PSOE. Ahora apunta a ser uno de los principales referentes del PP de Feijóo.