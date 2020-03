El feminismo llena la calle de España de manifestaciones que exigen derechos para todas las mujeres

Un año más, el movimiento feminista vuelve a llenar las calles para exigir políticas concretas que amplíen los derechos de todas las mujeres y contengan las amenazas de la extrema derecha. Las grandes manifestaciones, entre ellas las de Madrid o Barcelona, arrancan tras una mañana de ambiente festivo y reivindicación que ha calentado motores en todos los rincones del país. Tras dos 8M masivos, el feminismo vuelve a sacar músculo atravesado por el auge del movimiento, que ha llegado al centro de las agendas sociales y políticas.

A lo largo de todo el Paseo del Prado se aglutinan los diferentes bloques, que se unen con las columnas de mujeres que proceden de los barrios y los pueblos, para comenzar a andar. El bloque antirracista, el del derecho a la vivienda, el ecofeminismo, el abolicionista de la prostitución, el "bollero" –de mujeres lesbianas, bisexuales o trans– o el de católicas que exigen igualdad en la Iglesia. Todas dispuestas a reivindicar "una vida con derechos, todos los días del año", reza el manifiesto de este año. "Queremos cambiarlo todo, queremos estar todas".

Mayores y jóvenes, blancas, racializadas, musulmanas, catolicas, mujeres lesbianas y trans, rurales, de ciudad o de barrio y con discapacidad. La diversidad vuelve a ser el punto fuerte de una manifestación que, a ritmo de batucada, reúne a decenas de colectivos, organizaciones, asambleas, sindicatos y partidos políticos. El ambiente festivo se entremezcla con las reivindicaciones plasmadas en forma de pancarta o de consigna. "Manolo Manolito, la cena tú solito", "no es no lo demás es violacion" o "el feminismo será antirracista o no será" son algunos de los lemas que portan las manifestantes.

Sana, de 19 años que viene con la asociación de mujeres musulmanas, Achime, ilustra esta diversidad: "No estamos muchas veces incluidas en el movimiento" y lamenta haber tenido que escuchar en alguna ocasión que las mujeres como ella "no somos feministas".

Mujeres bailando en el 8M de Madrid.

Desde primera hora se han sucedido distintas acciones, tanto en el centro de las ciudades como en los barrios y pueblos. Algunas como Sevilla, Murcia o Bilbao ya celebraron por la mañana su punto fuerte del día, las manifestaciones que han recorrido vías y plazas principales, pero la mayoría lo hacen esta tarde. En Madrid, la marcha ha partido pasadas las 17.00 horas de Atocha bajo el lema "Con derechos, sin barreras. Feministas sin fronteras" para desembocar en Plaza de España, donde la Comisión 8M de la ciudad leerá un manifiesto.

Manoli (56) y Bea (33) son madre e hija y han venido juntas a la manifestación de Madrid. "Es mi primera vez y estoy emocionada de ver esto", dice Manoli. Un trabajo precario hizo que Bea no pudiera hacer huelga ni en 2018 ni en 2019 pero sí que haya participado de las movilizaciones en la medida que ha podido. "Este año la haría sin duda. Estoy aquí por reivindicar también a las mujeres de mi vida. Somos el motor del mundo, sin nosotras se para", subraya Bea. Madre e hija se hacen un selfie en medio de Cibeles, mientras la marcha sube por Gran Vía y sigue por el Paseo Del Prado. "Claro que soy feminista", afirma Bea. "Y yo estoy muy orgullosa de haberla criado así", replica Manoli.

Una de la frases que se repiten: "Sola y borracha quiero llegar a casa” suena mientras la riada de personas suben por el paseo de El Prado de Madrid. Precisamente, este lema feminista ha estado sujeto a polémica esta semana después de que el Ministerio de Igualdad lo usara en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Pasada una hora y media del inicio de la manifestación, la cabecera ya estaba a punto de llegar al destino final: Plaza de España. Sin embargo, en la zona de comienzo de la marcha aún había manifestantes cuando las primeras se aproximaban al escenario del manifiesto final. "Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va vencer" o "aquí estamos las feministas", iban entonanando.

Marchas matinales para poner a punto el 8M

Todos los rincones de España han contado esta mañana con acento feminista, pero en Extremadura, Castilla y León o Murcia y en ciudades como Sevilla, Santander o Bilbao ya han tenido lugar las clásicas manifestaciones. "Ni sumisas ni pasivas, mujeres combativas" era uno de los lemas más repetidos en las protestas de Cáceres y Badajoz, donde las asistentes han querido reivindicar que la igualdad real "se vea reflejada en las y en las vidas de todas las mujeres", señalaba Catalina Galán, de la Plataforma 8M de Mérida.

En Murcia las manifestantes han puesto en la diana el veto parental, la medida impuesta por Vox en la comunidad y en Sevilla las protestas han unido a varias generaciones de mujeres y hombres. Por su parte, las feministas bilbaínas han reivindicado la diversidad sexual y de cuerpos o el antirracismo como ejes principales de la protesta mientras que el parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria se abarrotaba de manifestantes para denunciar todas las brechas –laboral, de cuidados, de representación...– que siguen existiendo entre mujeres y hombres.

[Información elaborada con las aportaciones de Elisa Reche, Jesús Conde, Iván Suárez y Maialen Ferreira]