Alec Baldwin admite ser cómplice del machismo en Hollywood: "He intimidado a mujeres"

Las consecuencias del caso Weinstein todavía continúan removiendo los cimientos de Hollywood. Alec Baldwin es el último en sumarse a una lista que ya cuenta con personajes de la talla de Kevin Spacey o Dustin Hoffman. En este ocasión, ha sido el propio intérprete neoyorquino quien, como señala The Hollywood Reporter, admitió ser culpable de tratar de forma irrespetuosa a las mujeres en la industria de cine.

"He tratado a las mujeres de una manera muy sexista. He intimidado a las mujeres. He pasado por alto a las mujeres. He subestimado a las mujeres", sostiene el actor. Continúa diciendo que "de vez en cuando" ha hecho "lo que muchos hombres hacen", que es "cuando no tratas a las mujeres de la misma manera que tratas a los hombres". Asimismo, menciona que pertenece a una generación marcada por la desigualdad de género y que le gustaría "que eso cambie ".

El neoyorquino también hizo alusión a casos como el de su amigo James Toback, otro de los directores señalados por acoso sexual. Aunque en un primer momento Bladwin dijo que " no tenía ni idea" de su conducta, ahora la versión es diferente: "sabía ciertas cosas, que había rumores de cosas que le sucedían a la gente, pero no necesariamente conocía el alcance".

Baldwin sostiene que los diferentes casos de acusaciones sexuales se han convertido en "una experiencia personalmente muy reveladora". Por ello, el actor cree que necesitan un cambio tanto en la cultura como en el lugar de trabajo para conseguir un lugar seguro para todos y alejado de "los hombres depredadores.