Camps: "No he sido acusado de nada y ahora solo se habla de mí"

"No he sido acusado nunca de nada, ningún testigo ha dicho nada de mí. De repente, estos días, solo se habla de mi". Es la defensa que ha hecho de sí mismo Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana señalado por la financiación ilegal del PP. Camps ha declarado ante la prensa desde su refugio en el Consell Jurídic Consultiu, un consejo asesor del Ejecutivo autonómico del que se le pide que dimita.

El expresidente de los populares valencianos niega la financiación ilegal del PP y reitera su inocencia por causas vinculadas a la Gürtel. "Yo tenía un juicio, dimití y me fui al juicio, dije que nadie me había regalado lo que decían que me habian regalado" ha dicho en referencia al juicio de los trajes. "Podría haber pactado con la fiscalía y asumir una multa y no lo hice (...) Hice lo posible y lo imposible para defender la verdad y fue aceptada por un jurado popular", ha comentado Camps.

"El pueblo valenciano me juzgó y dijo que yo era inocente. El Tribunal Supremo corroboró esa sentencia", ha reiterado.

El expresidente valenciano, que habla de sí mismo en tercera persona, se empecina en negar los hechos de los que le acusan sus compañeros de partido en la Audiencia Nacional. "Durante todos estos años, en muchas piezas que tienen que ver con Gürtel, han declarado muchas personas y en ninguna de ellas se ha hablado nunca de Camps. Muchas personas pasaron por los jueces, altos cargos, altos funcionarios y ninguno dijo que hubiera recibido indicaciones. No puede ser que todavía dejemos un hilo de duda respecto a mi papel. Como ciudadano, me parece injusto", se ha defendido.

Además, el expresident asegura que "no ha cruzado una palabra en la vida" con Pablo Crespo y Francisco Correa, cabecillas de la trama corrupta.

Camps, quien ha afirmado que aunque le retiren el carné del partido su "corazón siempre" pertenecerá al PP, ha asegurado que no piensa dimitir como miembro del CJC porque se siente "muy a gusto" y considera "injusto" todo lo que se está diciendo en los últimos días contra él, informa Europa Press.