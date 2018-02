Enric Nomdedéu provoca críticas en PSPV y Podem tras referirse a Eva Ortiz como "un chimpancé con una ballesta"

Si la pasada semana eran representantes de Compromís -como Mireia Mollà o Pere Fuset- quienes criticaron al PSPV por la recuperación de los premios taurinos por parte de la dirección general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de Presidencia de la Generalitat, en esta ocasión ha sido un dirigente socialista el que ha criticado a un alto cargo de Compromís.

Concretamente, ha sido el síndic socialista en la Corts, Manolo Mata, quien ha censurado un comentario del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, a través de su perfir de Twitter. Así, el representante de Compromís enlazaba una noticia sobre la número dos del PPCV, Eva Ortiz, y comentaba: "El PP querría cambiar a Bonig, pero la alternativa es como un chimpancé con una ballesta".

El PP voldria canviar a Bonig, però l’alternativa és cim un ximpanzé amb una ballesta. https://t.co/H5H3RKnivM — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) 17 de febrero de 2018

Mata ha calificado este comentario de "barbaridad", y más cuando se trata de una manifestación pública de un miembro del Gobierno valenciano, por lo que ha exigido una "rectificación inmediata". Nomdedéu se ha justificado en un comentario a su tuit apuntando: "Seguramente podría haber encontrado una mejor metáfora para definir la actitud de quien dispara sin apuntar" y ha respondido al socialista: "Y así lo he hecho, me he disculpado".

Em sembla una barbaritat eixa manifestació pùblica d’ un membre del govern valenciá i ha de ser rectificada immediatament. https://t.co/mQASrJULSs — manuel mata (@manolomata) 19 de febrero de 2018

La de Mata no ha sido la única condena que ha recibido el alto cargo del Consell desde la izquierda. La diputada de Podem Fabiola Meco también ha censurado esta publicación y ha mostrado todo su apoyo a la secretaria general del PP valenciano. "Usted no me representa. Piense", ha contestado Meco a Nomdedéu.

Distintos miembros del PPCV en esta red social con la etiqueta #NomdedéuDimisión. Además, la número dos de los populares valencianos ha pedido al president de la Generalitat el "cese fulminante" de Nomdedeu tras estas últimas "agresiones verbales" y las declaraciones de corte machista realizadas contra su persona.

"Las actitudes machistas y misóginas de un alto cargo del Consell merecen una reacción inmediata", ha remarcado Ortiz, que considera que ha "superado todas las líneas rojas permitidas en cualquier sector de la sociedad".

Ésta no es la primera polémica protagonizada por Nomdedéu en las redes sociales. Precisamente, el secretario autonómico ya dejó inactiva su cuenta en esta red social tras una publicación sobre la enfermedad del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana. Y más recienteme, Nomdedéu criticó el pasado mes de enero que el jefe del Consell, Ximo Puig, entregara el premio anual de la Fundación Broseta a Societat Civil Catalana en el Palau de la Generalitat.