Ximo Puig: "El PP debe entender que es necesario que las generaciones que no pudieron votar la Constitución lo hagan ahora"

La reforma de la Constitución, el sistema de financiación autonómica o la situación en Catalunya. Éstos son algunos de los asuntos que aborda el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una entrevista que le ha realizado en Valencia el director de eldiario.es, Ignacio Escolar.

En opinión de Puig, la actualización de la Carta Magna después de cuarenta años, con un modelo autonómico "agotado", es una "cuestión de lógica". Por ello, aboga por evolucionar hacia un modelo más federal.

No obstante, el jefe del Consell no se muestra muy "optimista" con un Partido Popular y un Gobierno que lo que pretenden, dice, es "boicotear" la reforma cuando lo que se requiere es "generosidad por parte de todos para coser este país, y no sólo por la cuestión territorial, sino también por la fractura social provocada por la crisis".

"El PP tiene que entender que es urgente y necesario abrir las puertas y que las generaciones que no tuvieron oportunidad de votar la Constitución lo hagan ahora", indica Puig, y advierte: "El inmovilismo nos lleva al fracaso, se ha visto. El PP no puede pasar de esta cuestión".

"Estamos infrafinanciados"

Por lo que respecta a la financiación autonómica, Ximo Puig reivindica una mejor financiación para la Comunitat Valenciana, "es una realidad empírica que estamos infrafinanciados y que un modelo como el concierto vasco supondría unos ingresos de 12.000 millones de euros más al año". A su juicio, este injusto reparto está generando "enormes brechas, no ya entre territorios, sino entre ciudadanos". Por eso, reclama una quita de la deuda valenciana con el Estado: "Se trata de una compensación de la infrafinanciación en diferido, que es de donde proviene gran parte de la deuda". "Lo que se nos daba como crédito", apunta, "a otros se les daba como financiación ordinaria".

En cuanto a la cuestión catalana, insiste en la necesidad de diálogo. "En un Estado compuesto, pseudofederal, tiene que haber acuerdos", asegura, tras criticar que el Gobierno central imponga su criterio. "En Canadá estuvieron al borde del precipicio, de la ruptura", comenta, "y se produjo un diálogo y un acuerdo". El referéndum de Quebec, en su opinión, "no se sabe si fue la solución o el problema". En todo caso, la desafección creciente que se creó en Catalunya tras la campaña contra el Estatut propiciada por el PP llevó a que los independentistas articularan un proyecto, "mientras por el otro lado no había un proyecto alternativo potente". Así, Puig apela a "recuperar el espíritu de la Transición, tan denostado".