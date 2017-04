La Policía Municipal de Madrid abre expediente a dos agentes por no inmovilizar el primer autobús de Hazte Oír

La Policía Municipal de Madrid ha abierto un expediente a dos agentes para investigar por qué no multaron e inmovilizaron el primer autobús tránsfobo que lanzó a las calles de la capital la plataforma de HazteOir, paralizado finalmente por el juez tras petición de la Fiscalía por incurrir en delitos de odio contra las personas transexuales, han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos ocurrieron el 28 de marzo por la tarde. Por orden de la Jefatura de la Policía Municipal, una unidad se desplazó a la calle Macarena para comprobar que el autobús estaba en regla. Una vez allí, pidieron al conductor la documentación pero le dejaron seguir circulando porque aparentemente todo estaba en regla.

Sin embargo, los agentes no intervinieron el vehículo –con el mensaje "los niños tienen pena. Las niñas tienen vulna. Que no te engañen"– por incumplir la ordenanza de movilidad y publicidad exterior, tal y como había avisado que haría el día antes el Ayuntamiento.

Uno de los policías actuantes, tal y como ha publicado hoy el diario La Razón, ha asegurado que no procedieron a actuar porque es un tema –el de la Publicidad– con el que "no están familiarizados y sobre el cual no han tenido tiempo de revisar la legislación aplicable en este caso particular".

En este caso los funcionarios deberían haber consultado a su superior, ha explicado el Ayuntamiento, que recuerda que todos los agentes tienen competencia y deben tener conocimiento para aplicar todas las ordenanzas del Consistorio, y no sólo las de Tráfico o Seguridad.

Por tanto, y ante este comportamiento, la Unidad de Gestión Disciplinaria de la Policía Municipal, más conocida como Asuntos Internos, investiga esta actuación por si hubiera sido irregular y por si no pidieron toda la documentación necesaria al conductor del autobús, teniendo en cuenta que finalmente fue inmovilizado por orden de la Fiscalía de Madrid.

HazteOir critica una maniobra del 'establisment'

Ante estas informaciones, el presidente del grupo ultracatólico HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha señalado que el Gobierno municipal se propuso paralizar el autobús tránfobo, al que los ultracatólicos denominan #ElBusDeLaLibertad, "desde el primer momento, por razones puramente ideológicas y porque el mensaje no le gustaba, era políticamente incorrecto".

"Estamos ante una maniobra política del establishment, en este caso representado por Carmena, contra una asociación civil que realiza una campaña informativa por la libertad de educación en uso de su libertad de expresión. Además, la campaña no hace publicidad puesto que no vende ningún producto ni servicio", ha aseverado en un comunicado.

El segundo vehículo puesto en marcha por HazteOir, una caravana, fue denunciada el viernes 3 de marzo por agentes municipales en la plaza de Cibeles por incumplir la normativa de publicidad y, ese mismo día, fue detenido por policías municipales en otras dos ocasiones para solicitar la documentación del vehículo y el conductor.

Arsuaga presentó el pasado 6 de marzo una denuncia contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre; y el concejal delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, como "presuntos autores de los delitos continuados de amenazas, coacciones, contra la integridad moral, de prevaricación, de incitación al odio y de discriminación".